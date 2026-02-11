Nadchodzi nowa wersja Windowsa 11. Skorzystają tylko wybrani

Microsoft szykuje nową wersję swojego systemu operacyjnego. Windows 11 26H1 trafi na pierwsze urządzenia w pierwszej połowie 2026 roku. Problem w tym, że nie jest to wydanie, które zainstalujesz na swoim komputerze. To wersja dla wybranych urządzeń.

Windows 11 26H1

Windows 11 26H1 dostępny będzie tylko na komputerach z procesorami ARM. Nie da się go zainstalować na urządzeniach z bardziej tradycyjnymi układami Intela czy AMD. Nie będzie też dostępny w formie aktualizacji na tego typu sprzętach. Posiadacze desktopów muszą zadowolić się wydaniami 24H2 oraz 25H2.

Oznacza to, że ta wersja nie jest dostępna w szerokiej dystrybucji, a przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które zakupią nowe urządzenia. Obecnie urządzenia z procesorami Qualcomm Snapdragon serii X2 będą wyposażone w system Windows 11 w wersji 26H1. poinformował Microsoft.

Co ważne, wszystkie laptopy korzystające z systemu Windows 11 26H1 nie otrzymują aktualizacji do wersji 26H2 w drugiej połowie roku. Wynika to z tego, że ta wersja okienek zbudowana jest na bazie innego rdzenia. W związku z tym będzie miała własną, osobną ścieżkę aktualizacji. Jednocześnie będą one wciąż otrzymywać te same aktualizacje bezpieczeństwa czy też poprawki.