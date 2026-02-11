Oprogramowanie

Nadchodzi nowa wersja Windowsa 11. Skorzystają tylko wybrani

Microsoft zapowiedział nową wersję Windowsa 11. Wydanie oznaczone jako 26H1 dostępne będzie tylko dla wybrańców z konkretnymi laptopami.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:15
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nadchodzi nowa wersja Windowsa 11. Skorzystają tylko wybrani

Microsoft szykuje nową wersję swojego systemu operacyjnego. Windows 11 26H1 trafi na pierwsze urządzenia w pierwszej połowie 2026 roku. Problem w tym, że nie jest to wydanie, które zainstalujesz na swoim komputerze. To wersja dla wybranych urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Windows 11 26H1

Windows 11 26H1 dostępny będzie tylko na komputerach z procesorami ARM. Nie da się go zainstalować na urządzeniach z bardziej tradycyjnymi układami Intela czy AMD. Nie będzie też dostępny w formie aktualizacji na tego typu sprzętach. Posiadacze desktopów muszą zadowolić się wydaniami 24H2 oraz 25H2. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO V14 G4 IRU 14" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO V14 G4 IRU 14" i5-13420H 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
3199 zł - najniższa cena
Kup teraz 3199 zł
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 32GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
0 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799.99 zł
Laptop HP Victus 15-FA2104NW 15.6" IPS 144Hz Core 5-210H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
Laptop HP Victus 15-FA2104NW 15.6" IPS 144Hz Core 5-210H 24GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5050 DLSS 4
0 zł
4699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699.99 zł
Advertisement

Oznacza to, że ta wersja nie jest dostępna w szerokiej dystrybucji, a przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które zakupią nowe urządzenia. Obecnie urządzenia z procesorami Qualcomm Snapdragon serii X2 będą wyposażone w system Windows 11 w wersji 26H1.

poinformował Microsoft.

Co ważne, wszystkie laptopy korzystające z systemu Windows 11 26H1 nie otrzymują aktualizacji do wersji 26H2 w drugiej połowie roku. Wynika to z tego, że ta wersja okienek zbudowana jest na bazie innego rdzenia. W związku z tym będzie miała własną, osobną ścieżkę aktualizacji. Jednocześnie będą one wciąż otrzymywać te same aktualizacje bezpieczeństwa czy też poprawki.

Pierwsze urządzenia z Windowsem 11 26H1 mają trafić do sprzedaży w pierwszej połowie roku. Pozostałe laptopy z układami ARM mają otrzymać aktualizację do nowej wersji systemu jeszcze w tym roku.

Laptop biznesowy Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14Q8X9 z układem Snapdragon X Plus
Laptop 2w1 Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC z układem Snapdragon X Plus
Image
telepolis
Microsoft Windows 11 Snapdragon X2 Elite Extreme Snapdragon X2 Plus Windows 11 26H1 Snapdragon X2
Zródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer