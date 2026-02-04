Android zmierza na komputery. Jest tylko jeden problem

W zeszłym roku Google ujawnił, że Android w wersji na komputery (znany jako Aluminium OS) zadebiutuje w 2026 roku. Jednak dokumenty sądowe, do których dotarł serwis The Verge, sugerują coś trochę innego. Na system prawdopodobnie poczekamy trochę dłużej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aluminium OS, czyli Android na komputery

Z dokumentów dowiadujemy się, że rok 2026 rzeczywiście jest celem Google'a, ale nie oznacza to, że system będzie wtedy dostępny dla wszystkich. W przyszłym roku Aluminium OS ma zostać udostępniony zaufanym, komercyjnym testerom. Natomiast pełna premiera zaplanowana jest dopiero na 2028 rok, przy czym Google mówi tutaj o rynku edukacyjnym i przedsiębiorców.

To może oznaczać, że Aluminium OS rzeczywiście zadebiutuje w przyszłym roku, ale dla rynku konsumenckiego. Jednocześnie Google daje sobie 2 dodatkowe lata, aby dostosować system z myślą o nauce i pracy. To nie powinno dziwić, bo ChromeOS dzisiaj jest mocno nastawiony na te dwa segmenty.