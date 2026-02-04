Oprogramowanie

Android zmierza na komputery. Jest tylko jeden problem

Nowe znaleziska w sądowych dokumentach zdradzają, kiedy ChromeOS odejdzie do historii, a jego miejsce zajmie Android w wersji na komputery. Szkoda, że jeszcze na to poczekamy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:22
W zeszłym roku Google ujawnił, że Android w wersji na komputery (znany jako Aluminium OS) zadebiutuje w 2026 roku. Jednak dokumenty sądowe, do których dotarł serwis The Verge, sugerują coś trochę innego. Na system prawdopodobnie poczekamy trochę dłużej.

Aluminium OS, czyli Android na komputery

Z dokumentów dowiadujemy się, że rok 2026 rzeczywiście jest celem Google'a, ale nie oznacza to, że system będzie wtedy dostępny dla wszystkich. W przyszłym roku Aluminium OS ma zostać udostępniony zaufanym, komercyjnym testerom. Natomiast pełna premiera zaplanowana jest dopiero na 2028 rok, przy czym Google mówi tutaj o rynku edukacyjnym i przedsiębiorców.

To może oznaczać, że Aluminium OS rzeczywiście zadebiutuje w przyszłym roku, ale dla rynku konsumenckiego. Jednocześnie Google daje sobie 2 dodatkowe lata, aby dostosować system z myślą o nauce i pracy. To nie powinno dziwić, bo ChromeOS dzisiaj jest mocno nastawiony na te dwa segmenty.

Jeśli już przy ChromeOS jesteśmy, to system ma przejść do historii w 2034 roku. To najszybszy możliwy termin, ponieważ Google zobowiązał się do 10-letniego wsparcia, więc musi zadbać o użytkowników, którzy już korzystają z komputerów z tym systemem. To też sugeruje, że w praktyce dużo szybciej przestaną być sprzedawane.

