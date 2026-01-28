Tak wygląda nowy Android na komputerze. Wyciekły materiały
W Internecie pojawiły się zdjęcia oraz filmy przedstawiające Aluminium OS, czyli Androida w wersji na komputery.
Nie od dzisiaj wiadomo, że Google usilnie pracuje nad przeniesieniem Androida na komputery. System ma w pewien sposób zastąpić Chrome OS, który chyba nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Nowe oprogramowanie ma nazywać się Aluminium OS i właśnie dowiedzieliśmy się, jak wygląda w praktyce.
Android na komputerach
Wygląd systemu Aluminium OS wyciekł w dość nietypowy sposób. Na oficjalnej stronie Google'a pojawił się raport na temat błędu z zakładkami Chrome w trybie incognito. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że został on zaprezentowany właśnie na Androidzie w wersji na komputery.
System opisany jako ALOS (Aluminium OS) uruchomiony był na komputerze HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook z układem Intel Core 12. generacji (Alder Lake-U) z 2021 roku. Nie powinien dziwić fakt, że to właśnie na Chromebookach testowana jest nowa wersja Androida.
Aluminium OS przypomina inne systemy operacyjne na komputerze. Na dole znajduje się belka z najważniejszymi aplikacjami. W prawym górnym rogu mamy datę oraz aktualną godzinę. Z kolei lewy góry róg zajmują informacje o stanie baterii, połączeniu Wi-Fi, języku oraz — w tym konkretnym przypadku — również ikona nagrywania ekranu. Każda aplikacja ma też standardowy zestaw przycisków do minimalizowania, pełnego ekranu oraz zamykania.
Całość wygląda bardzo schludnie, wręcz minimalistycznie. Na razie nie wiadomo, kiedy system miałby zadebiutować, ale wydaje się, że prace są już bardzo zaawansowane. Być może więcej szczegółów poznamy na wydarzeniu z serii Google I/O, która prawdopodobnie odbędzie się w maju.