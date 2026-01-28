Tak wygląda nowy Android na komputerze. Wyciekły materiały

Nie od dzisiaj wiadomo, że Google usilnie pracuje nad przeniesieniem Androida na komputery. System ma w pewien sposób zastąpić Chrome OS, który chyba nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje. Nowe oprogramowanie ma nazywać się Aluminium OS i właśnie dowiedzieliśmy się, jak wygląda w praktyce.

Dalsza część tekstu pod wideo

Android na komputerach

Wygląd systemu Aluminium OS wyciekł w dość nietypowy sposób. Na oficjalnej stronie Google'a pojawił się raport na temat błędu z zakładkami Chrome w trybie incognito. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że został on zaprezentowany właśnie na Androidzie w wersji na komputery.

System opisany jako ALOS (Aluminium OS) uruchomiony był na komputerze HP Elite Dragonfly 13.5 Chromebook z układem Intel Core 12. generacji (Alder Lake-U) z 2021 roku. Nie powinien dziwić fakt, że to właśnie na Chromebookach testowana jest nowa wersja Androida.

Aluminium OS przypomina inne systemy operacyjne na komputerze. Na dole znajduje się belka z najważniejszymi aplikacjami. W prawym górnym rogu mamy datę oraz aktualną godzinę. Z kolei lewy góry róg zajmują informacje o stanie baterii, połączeniu Wi-Fi, języku oraz — w tym konkretnym przypadku — również ikona nagrywania ekranu. Każda aplikacja ma też standardowy zestaw przycisków do minimalizowania, pełnego ekranu oraz zamykania.