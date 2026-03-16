OnePlus Nord 6 już w kwietniu. Producent zapowiada premierę

Według dotychczasowego harmonogramu serii OnePlus Nord kolejne generacje miały swoje premiery latem, ostatnio był to lipiec. Jednak w tym roku producent przyspieszył cykl i już zapowiada zbliżające się wydarzenie. Na początek rąbka tajemnicy uchylił indyjski oddział firmy, który w mediach społecznościowych zamieścił grafiki z zarysem telefonu w różnych ujęciach oraz hasłem: „Już niedługo nastanie era Nordów”.

Producent poskąpił dalszych szczegółów, ale jedno jest pewne – na erę Nordów nie trzeba będzie czekać do lata. Nieoficjalnie mówi się, że smartfony OnePlus Nord 6 (CPH2795) oraz OnePlus Nord 6 CE (CPH2805) zadebiutują już w kwietniu. Obydwa urządzenia pojawiły się też w bazach danych instytucji certyfikacyjnych, choć bez szczegółów technicznych. Zapowiedź w Indiach oznacza także zbliżającą się premierę globalną.

OnePlus Nord 6 to OnePlus Turbo 6

Z nieoficjalnych doniesień wynika także, że seria OnePlus Nord 6 będzie bazowała na smartfonach OnePlus Turbo 6 i Turbo 6V, które jakiś czas temu zadebiutowały w Chinach. To bardzo ciekawe modele ze średniej półki, z dużymi akumulatorami.

Oba smartfony wyposażono w płaski ekran OLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 1,5K i jasności do 1800 nitów. W Turbo 6 odświeżanie sięga 165 Hz.

Sercem mocniejszego OnePlusa Turbo 6 jest układ Snapdragon 8s Gen 4, pomaga mu RAM w standardzie LPDDR5X (12 lub 16 GB) oraz pamięć masowa UFS 4.1 (256 lub 512 GB). Słabszy model Turbo 6V, napędzany jest przez Snapdragona 7s Gen 4. W obydwu telefonach znalazły się sekcje foto z głównym aparatem 50 Mpix.

Mocnym atutem są potężne akumulatory 9000 mAh z ładowaniem 80 W. Obudowy telefonów wyróżniają się pełnym pakietem norm odporności: IP66, IP68 i IP69.