OnePlus Turbo 6 i 6V idą na rekord. Bateria aż 9000 mAh

OnePlus Turbo 6 i Turbo 6V pojawiały się już w zapowiedziach w ostatnich dniach, jednak wejście tych dwóch modeli w sumie stanowi niespodziankę. Wcześniej takiej serii u producenta nie było, więc i nazwa, i numeracja są nieco zaskakujące. Nie zmienia to faktu, że obydwie nowości to bardzo ciekawa propozycja na rynku telefonów średniej klasy.

OnePlus Turbo 6 i Turbo 6V już są

Oba smartfony wyposażono w taki sam, płaski, 6,78-calowy panel OLED o rozdzielczości 1,5K i jasności do 1800 nitów. Różnicę widać w częstotliwości odświeżania – droższy Turbo 6 oferuje 165 Hz, podczas gdy model Turbo 6V zatrzymuje się na wciąż świetnym poziomie 144 Hz. W ekranach znalazły się optyczne czytniki linii papilarnych.

Obudowy z wyglądu mocno nawiązują do serii OnePlus 15 i wyróżniają się pełnym pakietem norm odporności: IP66, IP68 i IP69, co gwarantuje wyjątkową odporność na pył i wodę pod ciśnieniem.

Sercem mocniejszego OnePlusa Turbo 6 jest układ Snapdragon 8s Gen 4. Dzięki współpracy z Qualcommem i zastosowaniu dodatkowego, autorskiego chipu gamingowego, smartfon ma oferować natywną obsługę 165 klatek na sekundę w popularnych grach mobilnych, takich jak Call of Duty Mobile. Producent chwali się, że optymalizacja jądra systemu pozwoliła na redukcję zużycia energii podczas grania o 8%. Za wydajność odpowiada także RAM w standardzie LPDDR5X (12 lub 16 GB) oraz pamięć masowa UFS 4.1 (256 lub 512 GB).

Z kolei tańszy wariant, Turbo 6V, napędzany jest przez Snapdragona 7s Gen 4, co również powinno zapewnić bardzo przyzwoitą wydajność. Tu z kolei znajdziemy RAM LPDDR4X (8 lub 12 GB) i pamięć masową UFS 3.1 (256 lub 512 GB).

W obydwu modelach nad temperaturami czuwa system chłodzenia Glacier, przeniesiony bezpośrednio z flagowych modeli marki.

Sekcja foto nie robi już wielkiego wrażenia. Obejmuje główny aparat 50 Mpix (Sony LYT-600 w Turbo 6 i OV50D w Turbo 6V) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), wspierany przez oczko 2 Mpix jako czujnik głębi oraz aparat 16 Mpix do selfie.

Wrażenie robi za to sekcja zasilania. Seria OnePlus Turbo 6 została wyposażona w potężne ogniwa o pojemności aż 9000 mAh. Atutem jest też szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W oraz przewodowe ładowanie zwrotne o mocy aż 27 W, dzięki czemu telefon może służyć jako bardzo wydajny powerbank dla innych urządzeń. Mimo tak dużych akumulatorów smartfony zachowują sensowną grubość 8,5 mm i masę około 215 g.

Obydwa modele zarządzane są przez Androida 16 z ColorOS 16.

Dostępność i ceny

Smartfony trafią do sprzedaży w Chinach już dziś i będą dostępne w kolorach srebrnym, czarnym oraz zielonym. Ceny zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Za podstawowy wariant modelu OnePlus Turbo 6V (8/256 GB) trzeba zapłacić 1899 juanów (ok. 990 zł), natomiast mocniejszy OnePlus Turbo 6 (12/256 GB) został wyceniony na 2299 juanów (ok. 1190 zł). Topowy wariant 16/512 GB kosztuje natomiast 3099 juanów, czyli 1600 zł.