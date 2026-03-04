Lidl z promocją dla miłośników dwóch kółek. Zapomnij o pompce
Podczas jazdy rowerem, szczególnie w dalsze trasy warto mieć przy sobie jakiś podstawowy zestaw naprawczy w przypadku niespodziewanej awarii. Oczywiście im mniejszy, tym lepszy.
Częstym elementem jest pompka rowerowa. Jednak Lidl ma w ofercie coś, co sprawia, że możesz o nim zapomnieć. Jest to minisprężarka rowerowa CFMK 7 A1, którą możesz kupić za jedyne 69,99 zł. W czym jest lepsza od pompki? Chociażby w wymiarach, które wynoszą jedynie 7,7 × 5,4 × 3,5 cm.
Minisprężarka rowerowa z Lidla
Ten miniaturowy kompresor pracuje z bezszczotkowym silnikiem, a w zestawie ma dwa adaptery. Pierwszy jest do wentyla Schradera i oferuje ciśnienie opon do 3 bar, a drugi z wentylem Presta, który oferuje do 7 bar.
Całość jest natomiast zasilana ze wbudowanej baterii składającej się z dwóch akumulatorków po 500 mAh, którą możemy naładować przy pomocy standardowej ładowarki USB-C. Jest to więc naprawdę miniaturowe urządzenie, które warto mieć zawsze w torbie rowerowej na wszelki wypadek.