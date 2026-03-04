Lidl z promocją dla miłośników dwóch kółek. Zapomnij o pompce

Częstym elementem jest pompka rowerowa. Jednak Lidl ma w ofercie coś, co sprawia, że możesz o nim zapomnieć. Jest to minisprężarka rowerowa CFMK 7 A1, którą możesz kupić za jedyne 69,99 zł. W czym jest lepsza od pompki? Chociażby w wymiarach, które wynoszą jedynie 7,7 × 5,4 × 3,5 cm.

Minisprężarka rowerowa z Lidla

Ten miniaturowy kompresor pracuje z bezszczotkowym silnikiem, a w zestawie ma dwa adaptery. Pierwszy jest do wentyla Schradera i oferuje ciśnienie opon do 3 bar, a drugi z wentylem Presta, który oferuje do 7 bar.