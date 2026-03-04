Orange ma nowy router 5G z Wi-Fi 7. To najszybsza bestia, jaką kupisz

ZTE G5 Ultra to jeden z najszybszych dostępnych obecnie routerów na rynku, który zadebiutował pod koniec zeszłego roku. Teraz wchodzi do oferty Orange, a operator pozycjonuje go jako model gamingowy – choć oczywiście sprawdzi się w każdym scenariuszu.

Dzięki MLO wyciąga nawet 19 Gb/s

Dzięki obsłudze sieci 5G w trybach SA i NSA, urządzenie pozwala na osiągnięcie maksymalnej przepustowości na poziomie do 4,29 Gb/s podczas pobierania oraz 320 Mb/s przy wysyłaniu danych.

W praktyce oznacza to możliwość bezproblemowego pobierania dużych aktualizacji, streamowania rozgrywki w wysokiej rozdzielczości i jednoczesnego korzystania z komunikatorów głosowych, bez obaw o spadki płynności czy nagłe opóźnienia. Szybki upload z pewnością docenią streamerzy, którym zależy na utrzymaniu najwyższej jakości obrazu, nawet podczas dynamicznych scen.

Model MC8512 pracuje w trzech zakresach częstotliwości (2,4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz) i wspiera technologię Multi-Link Operation (MLO). Łączna teoretyczna przepustowość dla wszystkich pasm to imponujące 19 Gb/s. Dzięki obsłudze MLO router może transmitować dane przy użyciu wielu pasm jednocześnie.

Dla użytkownika oznacza to niezawodność i odporność na zakłócenia – w przypadku problemów z jednym pasmem, ruch płynnie przejmuje inne. Co więcej, trzyzakresowa praca ułatwia organizację domowej sieci. Podczas gdy jeden użytkownik gra na PC korzystając z najszybszego pasma 6 GHz, reszta domowników może swobodnie oglądać wideo w 4K na paśmie 5 GHz, nie obciążając wzajemnie swojego połączenia.

Cechą wyróżniającą ZTE G5 Ultra jest natywna obsługa technologii GearUP. To rozwiązanie stworzone z myślą o optymalizacji połączeń z serwerami najpopularniejszych gier multiplayer. Zintegrowanie GearUP bezpośrednio na poziomie routera to świetna wiadomość, zwłaszcza dla posiadaczy konsol, którzy zyskują możliwość redukcji opóźnień bez konieczności instalowania zewnętrznych narzędzi. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z GearUP wiąże się z koniecznością opłacania subskrypcji u dostawcy usługi.

Router zamknięto w kompaktowej obudowie o wymiarach 107 x 107 x 230 mm i wadze około 920 gramów. Wewnątrz znalazł się wydajny system anten, zapewniający stabilną pracę pod obciążeniem. Zestaw złączy obejmuje dwa porty LAN 2.5 GbE (RJ-45), złącze RJ-11 oraz slot na kartę nano SIM.

Dostępność i ceny

ZTE G5 Ultra (MC8512) w wersji czarnej jest już dostępny w ofercie operatora. Wybierając plan „Internet mobilny dla domu 2.0” lub decydując się na pakiet „Orange Love z Internetem mobilnym dla domu”, sprzęt można nabyć w systemie 36 rat po 46,67 zł miesięcznie (łączny koszt to 1680 zł). Istnieje również możliwość zakupu urządzenia bez abonamentu – jego cena wynosi wówczas 1699 zł. W tym wariancie klienci mogą zdecydować się na płatność jednorazową lub rozłożyć kwotę na raty 0%.