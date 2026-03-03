MacBook Neo nadciąga. To będzie najtańszy laptop Apple

Apple nie zwalnia tempa. Po prezentacji lawiny nowości - od iPhone 17e, przez nowe iPady i układy M5 Pro/Max, aż po odświeżone MacBooki Air - firma szykuje kolejny ruch. Już jutro odbędzie się wydarzenie Apple Experience, podczas którego zobaczymy długo wyczekiwanego, tańszego MacBooka. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną zapowiedzią doszło do wpadki na stronie producenta, która ujawniła kluczowy szczegół.

Dostaniemy gładzik haptyczny, ale nie podświetlaną klawiaturę

Nowy laptop będzie nazywał się MacBook Neo. Informacja pojawiła się na krótko w kodzie witryny Apple, wraz z oznaczeniem modelu - "A3404". Choć wpis szybko zniknął, w sieci natychmiast zawrzało. Potwierdza to bowiem plotki, które krążyły od wielu miesięcy.

MacBook Neo ma wyróżniać się nie tylko ceną, ale także konstrukcją. Apple pracuje nad nowym procesem produkcji obudowy. Inspiracją mają być rozwiązania zastosowane w iPhonie 16 Pro, gdzie wykorzystano aluminiową strukturę wzmocnioną grafitem w celu poprawy odprowadzania ciepła.

Specyfikacje nie będzie porywać. Sercem urządzenia będzie układ Apple A18 Pro z 2024 roku. To dość zaskakujący wybór, ponieważ Apple dotychczas stawiało w komputerach na procesory z serii M. Zastosowanie mobilnego SoC ma jednak obniżyć koszty produkcji i stworzyć sprzęt skierowany do mniej wymagających użytkowników, na przykład studentów czy osób szukających lekkiego laptopa do pracy biurowej i multimediów.

Ekran ma mieć przekątną 12,9 cala, co sugeruje kompaktowe wymiary całej konstrukcji. Dodatkowo Gigant z Cupertino podobno testował kilka wariantów kolorystycznych obudowy, w tym jasny żółty, jasnozielony, niebieski, różowy, klasyczne srebro oraz ciemnoszary.