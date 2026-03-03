Sprzęt

MacBook Neo nadciąga. To będzie najtańszy laptop Apple

Trudno wierzyć w przypadek - Gigant z Cupertino raczej tylko podgrzewa atmosferę. I trudno mu się dziwić, bo ten sprzęt może okazać się hitem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
MacBook Neo nadciąga. To będzie najtańszy laptop Apple

Apple nie zwalnia tempa. Po prezentacji lawiny nowości - od iPhone 17e, przez nowe iPady i układy M5 Pro/Max, aż po odświeżone MacBooki Air - firma szykuje kolejny ruch. Już jutro odbędzie się wydarzenie Apple Experience, podczas którego zobaczymy długo wyczekiwanego, tańszego MacBooka. Co ciekawe, jeszcze przed oficjalną zapowiedzią doszło do wpadki na stronie producenta, która ujawniła kluczowy szczegół.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostaniemy gładzik haptyczny, ale nie podświetlaną klawiaturę

Nowy laptop będzie nazywał się MacBook Neo. Informacja pojawiła się na krótko w kodzie witryny Apple, wraz z oznaczeniem modelu - "A3404". Choć wpis szybko zniknął, w sieci natychmiast zawrzało. Potwierdza to bowiem plotki, które krążyły od wielu miesięcy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
-1351.24 zł
9899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8548.75 zł
Laptop DELL Alienware 16 Aurora 16" Core 9 270H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop DELL Alienware 16 Aurora 16" Core 9 270H 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
8690 zł - najniższa cena
Kup teraz 8690 zł
Laptop HP 15-FD1222NW 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP 15-FD1222NW 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699.99 zł
Advertisement

MacBook Neo ma wyróżniać się nie tylko ceną, ale także konstrukcją. Apple pracuje nad nowym procesem produkcji obudowy. Inspiracją mają być rozwiązania zastosowane w iPhonie 16 Pro, gdzie wykorzystano aluminiową strukturę wzmocnioną grafitem w celu poprawy odprowadzania ciepła.

MacBook Neo nadciąga. To będzie najtańszy laptop Apple

Specyfikacje nie będzie porywać. Sercem urządzenia będzie układ Apple A18 Pro z 2024 roku. To dość zaskakujący wybór, ponieważ Apple dotychczas stawiało w komputerach na procesory z serii M. Zastosowanie mobilnego SoC ma jednak obniżyć koszty produkcji i stworzyć sprzęt skierowany do mniej wymagających użytkowników, na przykład studentów czy osób szukających lekkiego laptopa do pracy biurowej i multimediów.

Ekran ma mieć przekątną 12,9 cala, co sugeruje kompaktowe wymiary całej konstrukcji. Dodatkowo Gigant z Cupertino podobno testował kilka wariantów kolorystycznych obudowy, w tym jasny żółty, jasnozielony, niebieski, różowy, klasyczne srebro oraz ciemnoszary.

Cena? Najnowsze przecieki mówią o kwocie około 749 dolarów. Po aktualnym kursie i z uwzględnieniem polskiego VATu oznaczałoby to około 3399 złotych. A więc taniej niż seria MacBook Air. To jednak tylko plotki - wszystko wyjaśni się już jutro podczas oficjalnej prezentacji.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD
Image
telepolis
#Apple laptop iphone 16 Pro Max tani MacBook Apple A18 Pro MacBook Neo
Źródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała, Apple
Źródła tekstu: Oprac. własne