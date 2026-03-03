Action drwi z czajnika. Wystarczy 5 sekund

Sieć sklepów Action wystartowała z nową promocją tygodnia, która potrwa od 4.03 do 10.03. W obniżonej cenie można kupić zgrabny dozownik gorącej wody, przeceniony na 149,95 złotych. To dobra okazja, która może zachęcić osoby szukające szybkiego i wygodnego sposobu na przygotowanie gorących napojów czy posiłków, bez konieczności używania kuchenki.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie zabrakło opcji dozowania i wyjmowanego filtra

Producentem jest firma Tomado, a urządzenie ma pojemność 2,5 litra i moc 2200 W. Pozwala to podgrzać wodę w zaledwie 5 sekund. W praktyce oznacza to, że nie trzeba już gotować całego czajnika, aby zalać jedną filiżankę herbaty czy kubek kawy.

Oczywiście nie mogło zabraknąć opcji dozowania wody - nie mamy jednak do wyboru pełnej regulacji, a dwa predefiniowane ustawienia. Wisienką na torcie jest wyjmowany filtr antywapienny, który pomaga ograniczyć osadzanie się kamienia.