Action drwi z czajnika. Wystarczy 5 sekund

Wygoda jest tańsza niż myślisz, zwłaszcza jeśli masz mało miejsca. I to bez różnicy czy wolisz pić herbatę lub kawę, czy też regularnie robisz zupki instant.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 03 MAR 2026
Sieć sklepów Action wystartowała z nową promocją tygodnia, która potrwa od 4.03 do 10.03. W obniżonej cenie można kupić zgrabny dozownik gorącej wody, przeceniony na 149,95 złotych. To dobra okazja, która może zachęcić osoby szukające szybkiego i wygodnego sposobu na przygotowanie gorących napojów czy posiłków, bez konieczności używania kuchenki.

Nie zabrakło opcji dozowania i wyjmowanego filtra

Producentem jest firma Tomado, a urządzenie ma pojemność 2,5 litra i moc 2200 W. Pozwala to podgrzać wodę w zaledwie 5 sekund. W praktyce oznacza to, że nie trzeba już gotować całego czajnika, aby zalać jedną filiżankę herbaty czy kubek kawy.

Oczywiście nie mogło zabraknąć opcji dozowania wody - nie mamy jednak do wyboru pełnej regulacji, a dwa predefiniowane ustawienia. Wisienką na torcie jest wyjmowany filtr antywapienny, który pomaga ograniczyć osadzanie się kamienia.

Opisywany dozownik dostępny jest w czarnej wersji kolorystycznej. Dzięki kompaktowym rozmiarom powinien bez problemu zmieścić się na kuchennym blacie obok ekspresu do kawy czy tostera. Warto pamiętać, że liczba sztuk jest ograniczona - jeśli Wam zależy, to warto się pośpieszyć.

