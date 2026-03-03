Samsung pokazał rozsuwany telefon. Ekran rośnie w dłoni użytkownika

Ekran wysuwa się z obudowy

Jedną z takich koncepcji Samsung pokazał podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Nowy model nazywa się Mobile Slidable. W podstawowej formie to zwykły smartfon z ekranem o przekątnej 5,1 cala. Proporcje obrazu to 16:9. Ramkę obudowy można jednak ręcznie przesunąć w górę.

Ten ruch wyciąga dodatkową część wyświetlacza. Ekran rozwija się z wnętrza telefonu i rośnie do 6,7 cala, a jego proporcje zmieniają się na 22:9. Rozdzielczość wynosi 1080 na 2640 pikseli, z kolei zagęszczenie punktów sięga 426 ppi. Telefon można obrócić do poziomu, otrzymując szeroki panel do pracy.

Kolejne podejście do elastycznych paneli

Sprzęt z targów Mobile World Congress to tylko prototyp. Samsung Display traktuje go jako model badawczy, nie podając daty ewentualnej premiery rynkowej. Podobny projekt widzieliśmy już w 2022 roku pod nazwą Flex Slidable. Tamten sprzęt rozwijał ekran w dwóch kierunkach po wciśnięciu przycisku. Urządzenie nigdy nie trafiło do sprzedaży.

Inne projekty obudów Samsunga

Samsung testuje też inne formaty. Na targach MWC 2026 pokazano tablety Flex S oraz Flex G. Mają one zawiasy w dwóch miejscach a ich ekran zgina się w trzech częściach. Model Flex S wygina się w kształt litery S, natomiast Flex G zamyka się do środka, podobnie jak obecny już na rynku Samsung Galaxy Z TriFold.