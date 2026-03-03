Sprzęt

Samsung pokazał rozsuwany telefon. Ekran rośnie w dłoni użytkownika

Samsung ma kolejny pomysł na budowę sprzętu mobilnego. Koreański producent bada inne zastosowania elastycznych matryc, stosowanych do tej pory między innymi w składakach takich jak Flip, Fold czy TriFold.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:15
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung pokazał rozsuwany telefon. Ekran rośnie w dłoni użytkownika

Ekran wysuwa się z obudowy

Jedną z takich koncepcji Samsung pokazał podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Nowy model nazywa się Mobile Slidable. W podstawowej formie to zwykły smartfon z ekranem o przekątnej 5,1 cala. Proporcje obrazu to 16:9. Ramkę obudowy można jednak ręcznie przesunąć w górę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ten ruch wyciąga dodatkową część wyświetlacza. Ekran rozwija się z wnętrza telefonu i rośnie do 6,7 cala, a jego proporcje zmieniają się na 22:9. Rozdzielczość wynosi 1080 na 2640 pikseli, z kolei zagęszczenie punktów sięga 426 ppi. Telefon można obrócić do poziomu, otrzymując szeroki panel do pracy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/256GB 8" 120Hz Srebrny SM-F966
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Granatowy SM-S931
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
Smartfon SAMSUNG Galaxy Xcover 7 5G 6/128GB 6.6" Enterprise Edition Czarny
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Advertisement

Kolejne podejście do elastycznych paneli

Sprzęt z targów Mobile World Congress to tylko prototyp. Samsung Display traktuje go jako model badawczy, nie podając daty ewentualnej premiery rynkowej. Podobny projekt widzieliśmy już w 2022 roku pod nazwą Flex Slidable. Tamten sprzęt rozwijał ekran w dwóch kierunkach po wciśnięciu przycisku. Urządzenie nigdy nie trafiło do sprzedaży.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
4499,00 zł
17%
5399.00
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
5599,00 zł
14%
6499.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00

Inne projekty obudów Samsunga

Samsung testuje też inne formaty. Na targach MWC 2026 pokazano tablety Flex S oraz Flex G. Mają one zawiasy w dwóch miejscach a ich ekran zgina się w trzech częściach. Model Flex S wygina się w kształt litery S, natomiast Flex G zamyka się do środka, podobnie jak obecny już na rynku Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung pokazał rozsuwany telefon. Ekran rośnie w dłoni użytkownika

Samsung Display pokazał również matryce rozciągliwe. Taki ekran potrafi odkształcić się o 25 procent. Pozwala to na tworzenie wypukłych kształtów na płaskim wyświetlaczu. Wszystkie te projekty są obecnie na etapie prac w laboratoriach.

Image
telepolis
samsung elastyczny ekran nowy smartfon samsung Samsung Display MWC 2026 rozsuwany smartfon samsung Mobile Slidable rozwijane smartfony Flex S Flex G
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority, PC Mag, Mashable