Sprawdziłem dla Was te słuchawki, a dziś są znacznie tańsze w promocji
Tym razem mogę Wam polecić w promocji słuchawki, które faktycznie przeszły przez moje uszy. Dlatego gwarantuję, że jest to produkt godny uwagi.
Mowa tu o słuchawkach PANASONIC RB-M600B, których recenzję przygotowałem dla Was jeszcze w ubiegłym roku, a które w promocji możecie kupić za 269 zł. Jeśli jednak nie chcecie jej teraz czytać, to pokrótce podzielę się z Wami najważniejszymi uwagami. Otóż słuchawki te bez problemu pasują nawet na dużą głowę. Wiem, bo sam taką mam i okazała się ona zbyt wielkim wyzwaniem dla pałąka znacznie droższych słuchawek. Tu obyło się bez problemu.
PANASONIC RB-M600B
Na pochwałę zasługuje także ANC, które było w stanie zagłuszyć robotników zrywających elewację z bloku. Z drugiej strony przegrało ono z płaczem dziecka. Jednak od tamtej pory nie spotkałem jeszcze słuchawek, które by mu podołały. Jeśli chodzi o baterię... to nie wiem, ile ona trzymała, ale podczas długich i intensywnych testów ładowałem ją tylko raz. Natomiast obecność złącza Jack 3.5 mm przydawała mi się zaskakująco często. Tak, mam nieco starszego sprzętu.
Jeśli chodzi o jakość, to również jestem więcej, niż zadowolony. Wtedy to były jedne z najlepszych słuchawek, z jakich korzystałem w budżecie do 400 zł. Dziś spadły one na drugą pozycję, jednak dzięki promocji obniżającej cenę do 269 zł są sprzętem jak najbardziej godnym uwagi.