Sprzęt

Apple M5 Pro i M5 Max debiutują. Sporo zmian i duży skok wydajności

Wygląda na to, że Gigant z Cupertino kolejny raz świetnie zdaje sobie sprawę z tego, czego oczekują konsumenci. Ale przyjdzie za to słono zapłacić.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:54
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple M5 Pro i M5 Max debiutują. Sporo zmian i duży skok wydajności

Apple zaprezentowało dwa nowe układy na bazie architektury ARM, a dokładniej M5 Pro oraz M5 Max. To właśnie one trafią do odświeżonych MacBooków Pro i mają wyznaczyć nowy poziom wydajności w segmencie profesjonalnych laptopów. Producent zapowiada wyraźny skok mocy obliczeniowej, usprawnioną grafikę oraz jeszcze większe możliwości w zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tanio nie będzie. Ceny w Polsce startują od 10 999 złotych

Sercem M5 Pro jest 18-rdzeniowe CPU, oparte na nowym rozwiązaniu nazwanym "Fusion Architecture". Połączono tutaj dwa układy wykonane w litografii 3 nm. W praktyce oznacza to większą gęstość tranzystorów i lepszą efektywność energetyczną bez kompromisów w kwestii wydajności. Mamy do czynienia z konfiguracją 6+12, acz Apple zmieniło nazewnictwo. Znane wcześniej rdzenie Performance, to teraz "Super Cores".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2932W 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ2932W 15.6" IPS Core 5 120U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2448.57 zł - najniższa cena
Kup teraz 2448.57 zł
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
Laptop APPLE MacBook Pro 2025 14" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Gwiezdna czerń
0 zł
7499 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Laptop MSI Modern 15 B7M-051PL 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop MSI Modern 15 B7M-051PL 15.6" IPS R5-7530U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Advertisement

Według deklaracji w przypadku procesora dostaniemy nawet 2,5-krotnie wyższą wydajność wielowątkową w porównaniu do M1 Pro i M1 Max. Dopełnia to układ graficzny z 20 jednostkami obliczeniowymi, w którym poprawiono obsługę ray tracingu i uzyskano ponad 4-krotny wzrost wydajności dla zadań AI względem poprzedniej generacji.

Apple M5 Pro i M5 Max debiutują. Sporo zmian i duży skok wydajności

W przypadku M5 Max również dostajemy 18-rdzeniową sekcję CPU, ale mowa o dwa razy mocniejszym GPU z 40 jednostkami obliczeniowymi. W efekcie wydajność w zadaniach dotyczących grafiki jest do 20% wyższa niż w przypadku M4 Max i do 120% wyższa niż w M1 Max.

Dodatkowo różnice będą występować w przypadku zunifikowanej pamięci RAM. Apple M5 Pro obsługuje do 64 GB przy przepustowości do 307 GB/s, a M5 Max to nawet 128 GB przy 614 GB/s. Będzie to miało znaczenie nie tylko przy obróbce zdjęć czy materiałów wideo. Przetwarzanie poleceń LLM odbywa się 4x szybciej niż w przypadku M4 Pro i M4 Max, a generowanie obrazów przy użyciu AI jest 8x szybsze w porównaniu z M1 Pro i M1 Max

Zainteresowani? Przedsprzedaż laptopów MacBook Pro M5 Pro/Max rusza już dzisiaj, a do sklepów trafią 11 marca. Tanio jednak zdecydowanie nie będzie. Model 14-calowy startuje w Polsce z ceną od 10 999 złotych, a 16-calowy to wydatek przynajmniej 13 499 złotych. Osoby szukające czegoś tańszego powinny rzucić okiem na serię MacBook Air M5.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD
Image
telepolis
#Apple procesor SoC specyfikacja CPU Apple M5 Pro Apple M5 Max
Źródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: Apple, oprac. własne