Polacy przepadli. 6 mocnych odcinków robi furorę na platformie
Nowy brytyjski serial kryminalny od Paramount pojawił się na platformie SkyShowtime i w momencie ją zawojował. "Laleczka" ("Girl Taken") to adaptacja bestsellerowej powieści "Baby Doll", autorstwa Hollie Overton. Oznacza to tylko jedno - dostaliśmy sześć odcinków, od których trudno się oderwać.
"Laleczka" ten serial kryminalny spodobał się także Polakom
To, że serial spodobał się w innych krajach, wiedzieliśmy już wcześniej. Na samym serwisie Rotten Tomatoes adaptacja ta zebrała aż 80 procent pozytywnych recenzji, co można uznać za doskonały początek. Wszystkie sześć odcinków możemy w Polsce oglądać na platformie SkyShowtime. Serial ten, od momentu premiery 26 lutego, kompletnie zdominował zestawienie top 10 serwisu.
Obecnie, "Laleczka" zajmuje 2. miejsce, wyprzedzając m.in. "Landmana", "Ponies" oraz "Copenhagen Test".
"Laleczka" o czym opowiada serial?
Nastoletnia dziewczyna ucieka z niewoli i wraca do domu pięć lat po tym, jak została porwana przez swojego nauczyciela. Jej rodzina musi zmierzyć się z traumą i odzyskać kontrolę nad swoim życiem.
To dość trafne streszczenie fabuły serialu. Można dodać jeszcze, że bohaterką jest nie tylko sama porwana. Serial to tak na dobrą sprawę historia bliźniaczek, Lily i Abby, których życie rozpada się na drobne kawałki, w momencie porwania jednej z nich. Co najgorsze, przestępstwa dopuścił się lubiany, miejscowy nauczyciel, Ricky Hansen ( w tej roli Alfie Allen, którego wiele osób może kojarzyć z roli Theona Greyjoya w "Grze o tron"). Lily, po latach, udaje się uciec, ale wyczekiwana wolność okazuje się być dla niej również koszmarnie trudna. Świat, do którego tak bardzo chciała wrócić, poszedł naprzód i to bez niej. Jej oprawca z kolei, nadal jest na wolności i zdaje się kontrolować w dalszym ciągu całą zainstniałą sytuację.
Serial można obejrzeć na SkyShowtime. 26 lutego platforma udostępniła wszystkie 6 odcinków.