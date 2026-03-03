Polacy przepadli. 6 mocnych odcinków robi furorę na platformie

"Laleczka" ten serial kryminalny spodobał się także Polakom

To, że serial spodobał się w innych krajach, wiedzieliśmy już wcześniej. Na samym serwisie Rotten Tomatoes adaptacja ta zebrała aż 80 procent pozytywnych recenzji, co można uznać za doskonały początek. Wszystkie sześć odcinków możemy w Polsce oglądać na platformie SkyShowtime. Serial ten, od momentu premiery 26 lutego, kompletnie zdominował zestawienie top 10 serwisu.

"Laleczka" o czym opowiada serial?

To dość trafne streszczenie fabuły serialu. Można dodać jeszcze, że bohaterką jest nie tylko sama porwana. Serial to tak na dobrą sprawę historia bliźniaczek, Lily i Abby, których życie rozpada się na drobne kawałki, w momencie porwania jednej z nich. Co najgorsze, przestępstwa dopuścił się lubiany, miejscowy nauczyciel, Ricky Hansen ( w tej roli Alfie Allen, którego wiele osób może kojarzyć z roli Theona Greyjoya w "Grze o tron"). Lily, po latach, udaje się uciec, ale wyczekiwana wolność okazuje się być dla niej również koszmarnie trudna. Świat, do którego tak bardzo chciała wrócić, poszedł naprzód i to bez niej. Jej oprawca z kolei, nadal jest na wolności i zdaje się kontrolować w dalszym ciągu całą zainstniałą sytuację.