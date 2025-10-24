Powraca jeden z najbardziej wybuchowych seriali. Finałowa zapowiedź

"Landman: Negocjator" nadchodzi nowa porcja odcinków

Nowa zapowiedź gwarantuje jedno - akcja serialu będzie wybuchowa. Ale fani dramatu, którego akcja jest osadzona w świecie ropy naftowej, są na to przygotowani. Billy Bob Thornton w roli głównej jest także gwarancją kawałka dobrego kina.

Przypomnijmy, że jeden z powodów, dlaczego o tym serialu jest za każdym razem bardzo głośno, to fakt został on stworzony przez Taylora Sheridana, współtwórcę "Yellowstone".

"Boże, proszę Cię o cierpliwość"

Oto słowa, jakie wypowiada główny bohater podczas rodzinnego posiłku. I to jest wyraźny znak, że komplikacji oraz intryg nie zabraknie także i w tym sezonie. Nadchodzące odcinki historia wyniesie na nowy poziom głównego bohatera - Tommy'ego Norrisa, specjalistę od trudnych spraw w przemyśle naftowym. Warto podkreślić, że u jego boku zobaczymy Cami Miller (graną przez Demi Moore), która jest kimś w rodzaju power woman - po śmierci swojego męża przejęła kontrolę nad firmą M-Tex Oil. "Defraudacja, oszustwa ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne" to tylko niektóre sprawy, z którymi przyjdzie jej się zmierzyć. Jak to bywa w serialach, pewne sekrety lepiej zakopać głęboko pod ziemię, aby nie ujrzały światła dziennego.

Premiera drugiego sezonu odbędzie się 16 listopada na n Paramount+, a w Polsce na Skyshowtime 21 listopada.