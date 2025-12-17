Telegram z przydatną nowością. Od razu włączysz

W najnowszej aktualizacji komunikator Telegram w końcu dodał obsługę kluczy dostępu, których obecność na Androidzie oraz iOS została potwierdzona już w 2022 roku.

Telegram obsługuje PassKey

Telegram oficjalnie na swoim blogu poinformował o dodaniu obsługi kluczy dostępu (PassKey) w swojej aplikacji mobilnej. Dzięki temu, za pomocą kody PIN, odcisku palca lub Face ID można logować się do aplikacji, bez konieczności używania autoryzacji za pomocą kodu SMS.

Unikatowe szyfrowane klucze twoich kodów dostępu przechowywane są na twoim urządzeniu i mogą być synchronizowane z menadżerami haseł iCloud, Google lub innymi. Dzięki temu klucze dostępu są nie tylko najszybszą metodą logowania, ale także najbezpieczniejszą. informuje Telegram.

Jednocześnie Telegram przestrzega, aby upewnić się, że konto z włączonym kluczem dostępu ma zarejestrowany aktywny numer telefonu. W skrajnych przypadkach może być to bardzo ważne.