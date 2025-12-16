Sprzęt

Arctic MX-7 debiutuje. CPU i GPU będą jeszcze chłodniejsze

Zmian jest sporo i wygląda na to, że się opłaciły. Nowe jest nie tylko opakowanie, ale również formuła. Na szczęście nadal jest przystępnie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:16
0
Arctic to firma, której nie trzeba przedstawiać żadnemu entuzjaście PC. Niemieckie produkty znane są za sprawą wyjątkowego połączenia wydajności, kultury pracy i niskich cen. Zwłaszcza, gdy mowa o wentylatorach i coolerach CPU. A dzisiaj dostajemy coś nowego.

Ceny w Polsce startują od 27,49 zł za strzykawkę 2 g

Arctic MX-7 to pasta termoprzewodząca, która została sformułowana z myślą o procesorach i kartach graficznych, ale również laptopach oraz konsolach. Zapewnia ona jeszcze niższy opór cieplny niż poprzednicy, a dodatkowo nie przewodzi prądu - nie ma więc ryzyka zwarć przy nieostrożnym zakładaniu.

Niemcy niestety nie podają dokładnej przewodności cieplnej, argumentując to faktem, że wiele marek zakłamuje ten parametr. Wewnętrzne testy na flagowym Intel Core Ultra 9 285K pokazują jednak temperatury o kolejno 2,3 i 4,1°C niższe niż w przypadku starszych Arctic MX-6 i MX-4. Pierwsze niezależne recenzje zdają się potwierdzać bardzo dobrą wydajność.

Gęstość 2,9 g/cm³ sprawia, że jest to pasta bardziej zwarta niż Arctic MX-4, ale mniej niż MX-6. Ma to pozwolić na wygodną aplikację bez konieczności stosowania szpatułki, ale równocześnie zapobiegać wyciekaniu. Zmieniono również same strzykawki, tak by łatwiej je otwierać i zamykać.

Arctic MX-7 trafiła już do sprzedaży w wariantach o pojemności 2, 4 i 8 gram oraz w zestawie z chusteczkami czyszczącymi MX-Cleaner. Sugerowane ceny w Polsce są bardzo atrakcyjne i wyglądają następująco:

  • Arctic MX-7 (2 g) - 27,49 złotych
  • Arctic MX-7 (4 g) - 29,59 złotych
  • Arctic MX-7 (4 g) + 6x MX-Cleaner - 35,09 złotych
  • Arctic MX-7 (8 g) - 35,59 złotych
telepolis
chłodzenie procesora Arctic pasta termoprzewodząca chłodzenie kart graficznych Arctic MX-7
Zródła zdjęć: Arctic
Źródła tekstu: Arctic, oprac. własne