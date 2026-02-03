Telewizja i VoD

SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały

Serwis streamingowy SkyShowtime udostępnił polskim użytkownikom zupełnie nową funkcję. Zmienia ona sposób przeglądania biblioteki i upodabnia aplikację do tradycyjnej telewizji. Rozwiązanie trafiło już do wszystkich klientów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 03 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały

Koniec z trudnym wyborem filmu

Platforma wprowadziła tak zwane kanały na żądanie. Nowa opcja pozwala oglądać treści w sposób zbliżony do klasycznej telewizji liniowej. Użytkownicy nie muszą już ręcznie wybierać pojedynczych odcinków czy filmów. Zamiast tego otrzymują dostęp do gotowych list odtwarzania.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ofercie pojawiły się kanały poświęcone konkretnym tytułom oraz gatunkom. Widzowie mogą włączyć ciągłe odtwarzanie takich produkcji, jak "Yellowstone", "Dexter", "Star Trek" czy "Psi Patrol". Dostępne są też zbiorcze kanały tematyczne. Przykładem jest kanał "Komedie", gdzie emitowane są seriale typu "The Office". Inną opcją jest kanał "Zabójcy" z hitami takimi jak "Tulsa King" czy "Dzień szakala".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PANASONIC TV-55Z90AEG 55" OLED 4K 144Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TV-55Z90AEG 55" OLED 4K 144Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-399.05 zł
8399 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999.95 zł
Telewizor HISENSE 43E79Q Pro 43" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 43E79Q Pro 43" QLED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-200.02 zł
2199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.97 zł
Telewizor JVC LT-50VG7500 50" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-50VG7500 50" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Advertisement
SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały

Funkcja dla każdego abonenta

Nowość jest dostępna dla wszystkich subskrybentów serwisu SkyShowtime. Nie ma znaczenia, czy użytkownik posiada plan Standard z reklamami, Standard czy Premium. Kanały działają przez całą dobę. Można je znaleźć bezpośrednio w pasku nawigacji aplikacji.

W SkyShowtime stale dążymy do rozwoju i ulepszania doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu, dlatego z dumą uruchamiamy nowe kanały. Oprócz modelu oglądania na żądanie, który zapewnia dostęp do obszernej biblioteki treści, obejmującej największe hollywoodzkie hity oraz seriale na wyłączność, nasi subskrybenci mogą teraz usiąść wygodnie i cieszyć się różnorodnymi, starannie wyselekcjonowanymi kanałami poświęconymi ich ulubionym produkcjom. popularnym franczyzom, serialom oraz gatunkom. To nowy sposób odkrywania i oglądania doskonałych produkcji dostępnych w SkyShowtime.

Monty Sarhan, CEO SkyShowtime
SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały

Aplikacja z nową funkcją działa na wielu urządzeniach. Wspierane są systemy iOS, Android oraz tvOS. Z kanałów skorzystają też posiadacze telewizorów Samsung i LG oraz przystawek z systemem Google TV.

Image
telepolis
streaming wideo SkyShowtime SkyShowtime w Polsce SkyShowtime nowa funkcja kanały na życzenie
Zródła zdjęć: SkyShowtime
Źródła tekstu: SkyShowtime