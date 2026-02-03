SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały

W SkyShowtime stale dążymy do rozwoju i ulepszania doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu, dlatego z dumą uruchamiamy nowe kanały. Oprócz modelu oglądania na żądanie, który zapewnia dostęp do obszernej biblioteki treści, obejmującej największe hollywoodzkie hity oraz seriale na wyłączność, nasi subskrybenci mogą teraz usiąść wygodnie i cieszyć się różnorodnymi, starannie wyselekcjonowanymi kanałami poświęconymi ich ulubionym produkcjom. popularnym franczyzom, serialom oraz gatunkom. To nowy sposób odkrywania i oglądania doskonałych produkcji dostępnych w SkyShowtime.

Monty Sarhan, CEO SkyShowtime