SkyShowtime zmienia sposób oglądania i włącza kanały
Serwis streamingowy SkyShowtime udostępnił polskim użytkownikom zupełnie nową funkcję. Zmienia ona sposób przeglądania biblioteki i upodabnia aplikację do tradycyjnej telewizji. Rozwiązanie trafiło już do wszystkich klientów.
Koniec z trudnym wyborem filmu
Platforma wprowadziła tak zwane kanały na żądanie. Nowa opcja pozwala oglądać treści w sposób zbliżony do klasycznej telewizji liniowej. Użytkownicy nie muszą już ręcznie wybierać pojedynczych odcinków czy filmów. Zamiast tego otrzymują dostęp do gotowych list odtwarzania.
W ofercie pojawiły się kanały poświęcone konkretnym tytułom oraz gatunkom. Widzowie mogą włączyć ciągłe odtwarzanie takich produkcji, jak "Yellowstone", "Dexter", "Star Trek" czy "Psi Patrol". Dostępne są też zbiorcze kanały tematyczne. Przykładem jest kanał "Komedie", gdzie emitowane są seriale typu "The Office". Inną opcją jest kanał "Zabójcy" z hitami takimi jak "Tulsa King" czy "Dzień szakala".
Funkcja dla każdego abonenta
Nowość jest dostępna dla wszystkich subskrybentów serwisu SkyShowtime. Nie ma znaczenia, czy użytkownik posiada plan Standard z reklamami, Standard czy Premium. Kanały działają przez całą dobę. Można je znaleźć bezpośrednio w pasku nawigacji aplikacji.
W SkyShowtime stale dążymy do rozwoju i ulepszania doświadczeń związanych z korzystaniem z naszego serwisu, dlatego z dumą uruchamiamy nowe kanały. Oprócz modelu oglądania na żądanie, który zapewnia dostęp do obszernej biblioteki treści, obejmującej największe hollywoodzkie hity oraz seriale na wyłączność, nasi subskrybenci mogą teraz usiąść wygodnie i cieszyć się różnorodnymi, starannie wyselekcjonowanymi kanałami poświęconymi ich ulubionym produkcjom. popularnym franczyzom, serialom oraz gatunkom. To nowy sposób odkrywania i oglądania doskonałych produkcji dostępnych w SkyShowtime.
Aplikacja z nową funkcją działa na wielu urządzeniach. Wspierane są systemy iOS, Android oraz tvOS. Z kanałów skorzystają też posiadacze telewizorów Samsung i LG oraz przystawek z systemem Google TV.