Sprzęt

Potwór, nie telewizor. W dodatku teraz kosztuje grosze

I dla gracza i dla kinomaniaka. Mamy tu bowiem do czynienia z wysokiej klasy matrycą od Samsunga w telewizorze tego producenta. A to wszystko w cenie 3499 zł, czyli typowej dla dość przyzwoitych QLED-ów, jednak poza zasięgiem OLED-a.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 03 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Potwór, nie telewizor. W dodatku teraz kosztuje grosze

Samsung QE55S84FAU to telewizor, w którego przypadku trudno znaleźć jakąś słabą stronę, która mogłaby usprawiedliwić tak niską cenę. Skąd się więc ona wzięła? Otóż to zasługa promocji, w związku z którą cena tego ekranu została obniżona aż o 1500 zł. Oczywiście mamy tu do czynienia z dość typową wadą tanich OLED-ów: obraz nie jest zbyt jasny, nawet w trybie HDR. Warto to brać pod uwagę przed zakupem telewizora do bardzo jasnego salonu, w którym światło słoneczne pada na ekran.

Dalsza część tekstu pod wideo
Samsung QE55S84FAU Bardzo tani, a markowy OLED

Samsung QE55S84FAU

Pomijając ten aspekt, mamy istne arcydzieło w tym budżecie: duży, 55-calowy ekran 4K OLED, o odświeżaniu 120 Hz. To w połączeniu z czterema portami HDMI 2.1, oraz trybem gry sprawia, że podłączenie konsoli, lub PC do tego ekranu zapewni nam rozgrywkę na najwyższym poziomie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 50C7K 50" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 50C7K 50" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
2799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799.99 zł
Telewizor PANASONIC TV-55Z90AEG 55" OLED 4K 144Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PANASONIC TV-55Z90AEG 55" OLED 4K 144Hz Fire TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-399.05 zł
8399 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999.95 zł
Telewizor SAMSUNG QE50QN92F 50" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE50QN92F 50" QD-Mini LED 4K 165Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement
Samsung QE55S84FAU Bardzo tani, a markowy OLED

Kinomaniacy również nie będą narzekać, kiedy czernie będą czarne, a nie szare, a każdy piksel będący jaśniejszy będzie samodzielnym źródłem światła. Do tego dochodzi system nagłośnienia 2.0 o mocy 20 W. Soundbar jest tu więc miłym dodatkiem, ale nie niezbędnym. A wszystko to za jedyne 3499 zł. 

Image
telepolis
OLED samsung telewizory Samsung QE55S84FAU
Zródła zdjęć: Samsung