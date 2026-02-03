Potwór, nie telewizor. W dodatku teraz kosztuje grosze

Samsung QE55S84FAU to telewizor, w którego przypadku trudno znaleźć jakąś słabą stronę, która mogłaby usprawiedliwić tak niską cenę. Skąd się więc ona wzięła? Otóż to zasługa promocji, w związku z którą cena tego ekranu została obniżona aż o 1500 zł. Oczywiście mamy tu do czynienia z dość typową wadą tanich OLED-ów: obraz nie jest zbyt jasny, nawet w trybie HDR. Warto to brać pod uwagę przed zakupem telewizora do bardzo jasnego salonu, w którym światło słoneczne pada na ekran.

Pomijając ten aspekt, mamy istne arcydzieło w tym budżecie: duży, 55-calowy ekran 4K OLED, o odświeżaniu 120 Hz. To w połączeniu z czterema portami HDMI 2.1, oraz trybem gry sprawia, że podłączenie konsoli, lub PC do tego ekranu zapewni nam rozgrywkę na najwyższym poziomie.