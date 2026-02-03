MEGOGO z darmową subskrypcją. Klienci zgarną filmy

Platforma MEGOGO jest dostawcą usług OTT, oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność. Od 7 lutego 2023 roku działa na terenie Polski, która jest dla firmy jednym z najważniejszych rynków.

Urodzinowe niespodzianki od MEGOGO

MEGOGO z okazji swojej 3 rocznicy obecności w Polsce przygotowało dla nowych użytkowników specjalny prezent: 7 dni subskrypcji pakietu Optymalnego do realizacji w postaci kodu promocyjnego. Można go odbierać w urodzinowy weekend od 6 do 8 lutego. Skorzystają wszystkie osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji MEGOGO przynajmniej od 180 dni albo dłużej.

MEGOGO nie zapomina również o stałych subskrybentach. Oni otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat do wyboru 3 filmy w modelu TVOD ze specjalnie wyselekcjonowanej wcześniej kolekcji urodzinowej liczącej 30 produkcji.

W celu odebrania zarówno prezentu uprawniającego do korzystania z 7-dniowej subskrypcji pakietu „Optymalnego”, jak i również 3 filmów, należy jedynie wejść na stronę megogo.net/pl. Bannery o promocji automatycznie pokierują użytkowników we właściwe miejsce.

Co oferuje pakiet Optymalny?

W ramach pakietu Optymalnego użytkownicy MEGOGO zyskują dostęp do:

ponad 115 kanałów telewizyjnych dla całej rodziny, z możliwością oglądania większości z nich do 7 dni od daty transmisji (tzw. usługa catch-up)

telewizyjnych dla całej rodziny, z możliwością oglądania większości z nich do 7 dni od daty transmisji (tzw. usługa catch-up) około 2100 filmów i animacji

i animacji przeszło 45 stacji radiowych

radiowych 4 kanały Eleven Sports