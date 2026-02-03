Telewizja i VoD

MEGOGO z darmową subskrypcją. Klienci zgarną filmy

MEGOGO obchodzi trzecią rocznicę obecności na polskim rynku. Z tej okazji serwis przygotował dla nowych użytkowników prezent – darmową subskrypcję pakietu Optymalnego na 7 dni. Obecni odbiorcy MEGOGO mogą natomiast otrzymać 3 filmy w modelu TVOD. Co należy zrobić, żeby je odebrać? 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:33
0
Platforma MEGOGO jest dostawcą usług OTT, oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność. Od 7 lutego 2023 roku działa na terenie Polski, która jest dla firmy jednym z najważniejszych rynków.

Urodzinowe niespodzianki od MEGOGO

MEGOGO z okazji swojej 3 rocznicy obecności w Polsce przygotowało dla nowych użytkowników specjalny prezent: 7 dni subskrypcji pakietu Optymalnego do realizacji w postaci kodu promocyjnego. Można go odbierać w urodzinowy weekend od 6 do 8 lutego. Skorzystają wszystkie osoby, które nie mają aktywnej subskrypcji MEGOGO przynajmniej od 180 dni albo dłużej.

MEGOGO nie zapomina również o stałych subskrybentach. Oni otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat do wyboru 3 filmy w modelu TVOD ze specjalnie wyselekcjonowanej wcześniej kolekcji urodzinowej liczącej 30 produkcji.

W celu odebrania zarówno prezentu uprawniającego do korzystania z 7-dniowej subskrypcji pakietu „Optymalnego”, jak i również 3 filmów, należy jedynie wejść na stronę megogo.net/pl. Bannery o promocji automatycznie pokierują użytkowników we właściwe miejsce.

Co oferuje pakiet Optymalny?

W ramach pakietu Optymalnego użytkownicy MEGOGO zyskują dostęp do:

  • ponad 115 kanałów telewizyjnych dla całej rodziny, z możliwością oglądania większości z nich do 7 dni od daty transmisji (tzw. usługa catch-up)
  • około 2100 filmów i animacji
  • przeszło 45 stacji radiowych
  • 4 kanały Eleven Sports

MEGOGO pozwala oglądać telewizję online i VOD na wielu urządzeniach – nie tylko na Smart TV czy telefonie, ale nawet na konsoli. Przydatne filtry ułatwiają wyszukiwanie pożądanych treści, a nagrania programów TV dostępne są w archiwum TV aż do 7 dni wstecz. Ceny pakietów w MEGOGO zaczynają się już od 7,49 zł za miesiąc, co daje dostęp do 65 kanałów TV i 45 stacji radiowych. Jedną z nowości w ofercie platformy jest pakiet Viaplay Filmy i Seriale.

