Zainstaluj mObywatel. Lista nowości robi wrażenie

Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, udzielił wywiadu Pulsowi Biznesu. W nim ujawnił, jakie nowości pojawią się w aplikacji mObywatel. Chociaż część zmian ma opóźnienia, to prace nad rządową aplikacją idą pełną parą.

mObywatel z nowościami

Co w najbliższym czasie czeka mObywatela? Najważniejsza zmiana to wprowadzenie usługi "Twoja Emerytura". Docelowo miała ona być dostępna już od stycznia 2026 roku, ale doszło do opóźnienia. Aktualnie uruchomienie jej planowane jest do końca marca. Dzięki usłudze Polacy zyskają możliwość sprawdzenia swojego konta emerytalnego, w tym historii wpłat oraz prognozowanej emerytury.

Poza tym w planach jest też dalsze rozwijanie aplikacji mObywatel Junior, która dostępna jest od września zeszłego roku. Za jej pośrednictwem uczniowie mają mieć dostęp między innymi do rządowego, elektronicznego dziennika. Pilotaż ma ruszyć w tym roku i weźmie w nim udział kilkadziesiąt wybranych szkół. Wszystkie będą mogły skorzystać z rozwiązania w 2027 roku.

mObywatel ma zostać wzbogacony również o ePłatności Google Pay i Apple Pay, możliwość unieważnienia dowodu, opcję składania wniosku o paszport dla dziecka czy też możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka.

Warto też przypomnieć, że w grudniu 2026 roku mObywatel ma stać się zgodny z rozporządzenie eIDAS 2.0. Oznacza to wprowadzenie europejskiego portfela tożsamości i możliwość korzystania z eDowodu także w innych państwach Unii Europejskiej, na równi z fizycznym dokumentem. Aplikacja pozwoli też na potwierdzenie swojej tożsamości w Internecie.

W ciągu najbliższego roku priorytet to oczywiście dalszy rozwój mObywatela przez dodawanie do aplikacji kolejnych usług publicznych. Dużym wyzwaniem jest zbudowanie i udostepnienie mObywatela zgodnego z rozporządzeniem eIDEAS, co ma nastąpić w grudniu 2026 r. zapowiedział Maćkiewicz.

Dalsze plany względem mObywatela

Na oficjalnej stronie mObywatela znajduje się też lista usług, które w przyszłości zostaną dodane do aplikacji. W realizacji są:

Poradnik bezpieczeństwa

Legitymacja emeryta-rencisty MSWiA

Rozwój usługi Firma (zakładanie jednoosobowych działalności gospodarczych)

Rozwój usługi ePłatności

Mój KRS

Księgi wieczyste

Onboarding e-dowodem

Dokumenty lokalne (np. karty mieszkańca) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podpisały porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji

e-Doręczenia

Z kolei wśród zaplanowanych nowości są: