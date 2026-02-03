Biedronka ma to za 69,90 zł, a każdy kierowca powinien mieć w swoim aucie
Zwłaszcza że mowa jest o urządzeniu, które poza promocją kosztuje 179 zł. Mamy więc prawie 110 zł w kieszeni, a co najważniejsze: mamy też spokojną głowę. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ jest to ostatni dzień promocji.
Mowa tu o niewielkim kompresorze samochodowym oznaczonym jako PCMOS CZK-5646. Mimo swojej niskiej ceny jest to konstrukcja ze wbudowanym akumulatorem. A dokładniej dwoma po 2000 mAh, co przekłada się na napięcie 7,4 V. Oczywiście może także działać jako zwykły powerbank 4000 mAh, jednak to w sytuacjach naprawdę mocno awaryjnych.
Kompresor PCMOS CZK-5646
Kompresor ten oferuje przepływ powietrza do 30 litrów na minutę oraz ciśnienie do 150 PSI, czyli 10,3 barów. Oczywiście naładujemy nim samochód, jednak w zestawie dostajemy bogaty pakiet adapterów, który pozwala na napompowanie piłek, materacy, czy dętek rowerowych.
Tu warto podkreślić, że promocja obowiązuje tylko do dziś, czyli 3 lutego 2026 roku. Warto się więc pośpieszyć, jeśli nie dysponujecie jeszcze kompresorem w waszym aucie. W końcu uchodzące powietrze z koła lub jego brak w zapasie w razie wymiany to dość bolesne doświadczenie, a tak małe i tanie urządzenie może mu zaradzić.