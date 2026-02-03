Biedronka ma to za 69,90 zł, a każdy kierowca powinien mieć w swoim aucie

Mowa tu o niewielkim kompresorze samochodowym oznaczonym jako PCMOS CZK-5646. Mimo swojej niskiej ceny jest to konstrukcja ze wbudowanym akumulatorem. A dokładniej dwoma po 2000 mAh, co przekłada się na napięcie 7,4 V. Oczywiście może także działać jako zwykły powerbank 4000 mAh, jednak to w sytuacjach naprawdę mocno awaryjnych.

Kompresor PCMOS CZK-5646

Kompresor ten oferuje przepływ powietrza do 30 litrów na minutę oraz ciśnienie do 150 PSI, czyli 10,3 barów. Oczywiście naładujemy nim samochód, jednak w zestawie dostajemy bogaty pakiet adapterów, który pozwala na napompowanie piłek, materacy, czy dętek rowerowych.