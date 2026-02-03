Apple TV przedłuża serial, który dosłownie wyrywa z butów

"Znajomi i sąsiedzi" okazali się prawdziwym hitem

Przypomnijmy, że pierwszy sezon zadebiutował w kwietniu zeszłego roku i mało kto spodziewał się, że jak tylko odpali pierwszy odcinek, to nie będzie mógł się od niego oderwać. Może to z racji mało porywającego tytułu, a może doskonale zdajemy sobie sprawę, że na rynku jest pełno innych, bardziej efektownych produkcji. Ale teraz, po obejrzeniu pierwszego sezonu, wiele osób (w tym i ja) z niecierpliwością czeka na drugą część, która pojawi się już w kwietniu 2026 roku. Tymczasem, na fanów czeka jeszcze jedna radosna wiadomość - platforma Apple TV potwierdziła, że to nie koniec historii Andrew Coopera, w którego wciela się rewelacyjny Jon Hamm. Jonathan Tropper, twórca całej produkcji zamierza zrobić jeszcze trzecią część. I to jest doskonała wiadomość. Na "Znajomych i sąsiadów" naprawdę warto poświęcić swój czas. Serial przez wielu jest określany mianem doskonałego, a i trzeba przyznać, że momentami wyrywa z butów.