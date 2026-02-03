Telewizja i VoD

Apple TV przedłuża serial, który dosłownie wyrywa z butów

"Znajomi i sąsiedzi" to serial, po którym wiele osób nie spodziewało się fajerwerków. Tymczasem, pierwszy sezon wciągnął widzów platformy bez reszty, a tańczący w euforii Coop (Jon Hamm) stał się prawdziwym memem internetowym. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:56
"Znajomi i sąsiedzi" okazali się prawdziwym hitem

Przypomnijmy, że pierwszy sezon zadebiutował w kwietniu zeszłego roku i mało kto spodziewał się, że jak tylko odpali pierwszy odcinek, to nie będzie mógł się od niego oderwać. Może to z racji mało porywającego tytułu, a może doskonale zdajemy sobie sprawę, że na rynku jest pełno innych, bardziej efektownych produkcji. Ale teraz, po obejrzeniu pierwszego sezonu, wiele osób (w tym i ja) z niecierpliwością czeka na drugą część, która pojawi się już w kwietniu 2026 roku. Tymczasem, na fanów czeka jeszcze jedna radosna wiadomość - platforma Apple TV potwierdziła, że to nie koniec historii Andrew Coopera, w którego wciela się rewelacyjny Jon Hamm. Jonathan Tropper, twórca całej produkcji zamierza zrobić jeszcze trzecią część. I to jest doskonała wiadomość. Na "Znajomych i sąsiadów" naprawdę warto poświęcić swój czas. Serial przez wielu jest określany mianem doskonałego, a i trzeba przyznać, że momentami wyrywa z butów.

"Znajomi i sąsiedzi" - o czym opowiada?

Serial skupia się na losach Andrew Cooperze, który w wyniku intrygi zostaje zwolniony z pracy. A jest on bogatym menadżerem funduszu hedgingowego. Aby nadal żyć na wysokim poziomie, włamuje się on do domów swoich zamożnych sąsiadów. Jeśli do tego dołożymy niełatwe relacje z byłą żoną, nastoletnimi dziećmi oraz siostrą Ali, dostajemy całkiem niezłe kombo emocjonalne.

Czeka nas wiosna z Jonem Hamm'em

Na ten moment nie wiadomo jeszcze kiedy zadebiutuje trzeci sezon i ile odcinków będzie liczył. Ogłoszenie o kontynuacji pojawiło się dokładnie dwa miesiące przed premierą drugiej odsłony. Pierwszy odcinek 2 sezonu, Apple TV, zaplanowało na 3 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą pojawiały się na platformie co piątek, aż do 5 czerwca. Razem będzie 10 odcinków (pierwszy sezon liczył sobie ich 9.) 

Zródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: macobserver.com, Apple TV