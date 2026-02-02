Notorycznie robi to aż 7 mln Polaków. Straty sięgają 2,5 mld zł
Aż 7 mln Polaków w wieku 18-65 lat regularnie korzysta z nielegalnych treści wideo. Według branży przekłada się to na straty rzędu nawet 2,5 mld zł rocznie.
Z badania SW Reaserch, przeprowadzonego na zlecenie platformy Megogo, wynika, że niemal 30 proc. Polaków w wieku 18-65 lat kiedykolwiek korzystało z nielegalnych treści wideo. W sumie z pirackich materiałów korzysta 6-7 mln obywateli naszego kraju.
Polacy to piraci
Według Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych przekłada się to aż na 2,2-2,5 mld zł straty rocznie. Te pieniądze mogłyby być wykorzystane na finansowanie kolejnych filmów, więcej projektów, większą różnorodność treści oraz rozwój całego rynku.
Z tego też powodu branża uderza w prezydenta Karola Nawrockiego, który nie podpisał ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, która miała wdrożyć w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych (DSA). Przewidywała ona możliwość blokowania nielegalnych treści. Weto oznacza, że na razie nie jest to możliwe.
A czemu Polacy tak chętnie piracą? Aż 47 proc. badanych wskazuje na zbyt wysoką cenę dostępu do treści wideo. Niewiele mniej, bo aż 46 proc. jako powód podaje brak dostępu w legalnych źródłach. Poza tym Polacy mówią też o wygodzie i oszczędności czasu (33,7 proc.), niechęci do opłacania wielu subskrypcji (32,6 proc.) czy brak odpowiedniej oferty (32,6 proc.)