Notorycznie robi to aż 7 mln Polaków. Straty sięgają 2,5 mld zł

Z badania SW Reaserch, przeprowadzonego na zlecenie platformy Megogo, wynika, że niemal 30 proc. Polaków w wieku 18-65 lat kiedykolwiek korzystało z nielegalnych treści wideo. W sumie z pirackich materiałów korzysta 6-7 mln obywateli naszego kraju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy to piraci

Według Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych przekłada się to aż na 2,2-2,5 mld zł straty rocznie. Te pieniądze mogłyby być wykorzystane na finansowanie kolejnych filmów, więcej projektów, większą różnorodność treści oraz rozwój całego rynku.

Z tego też powodu branża uderza w prezydenta Karola Nawrockiego, który nie podpisał ustawy o świadczeniu usług elektronicznych, która miała wdrożyć w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych (DSA). Przewidywała ona możliwość blokowania nielegalnych treści. Weto oznacza, że na razie nie jest to możliwe.