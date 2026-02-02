Zmiana w Kontaktach na Androida. Sam zdecydujesz, czym się dzielić

Google w ostatnim czasie zmienia dużo swoich aplikacji na Androida. Główne zmiany sprowadzają się do lekkiego odświeżenia interfejsu i wprowadzenia języka projektowania Material 3 Expressive. Od czasu do czasu pojawiają się też nowe funkcje. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku aplikacji Kontakty.

Aplikacja Kontakty po nowemu

Aplikacja Kontakty w wersji 4.71.82.856460119 otrzymała kluczową zmianę w funkcji udostępniania kontaktów. Niektórzy mogą sobie nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale pozwala ona na łatwe dzielenie się zapisanymi informacjami z innymi osobami. Rzecz w tym, że do tej pory dzieliliśmy się wszystkimi informacjami, zapisanymi w danym kontakcie. Teraz to się zmieniło.

Od teraz aplikacja Kontakty pozwala wybrać, czym dokładnie chcemy się podzielić. Do zaznaczenia mamy takie opcje jak: zdjęcie kontaktu, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz miejsce zatrudnienia, o ile wszystkie je mamy zapisane przy danej osobie. Po kliknięciu dalej zostaniemy jeszcze raz zapytani, czy właśnie tymi informacjami chcemy się podzielić.