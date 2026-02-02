Zmiana w Kontaktach na Androida. Sam zdecydujesz, czym się dzielić
Aplikacja Kontakty na Androida przejdzie na pierwszy rzut oka mała, ale tak naprawdę dość istotną zmianę. Użytkownicy sami będą mogli zdecydować, co chcą udostępniać.
Google w ostatnim czasie zmienia dużo swoich aplikacji na Androida. Główne zmiany sprowadzają się do lekkiego odświeżenia interfejsu i wprowadzenia języka projektowania Material 3 Expressive. Od czasu do czasu pojawiają się też nowe funkcje. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku aplikacji Kontakty.
Aplikacja Kontakty po nowemu
Aplikacja Kontakty w wersji 4.71.82.856460119 otrzymała kluczową zmianę w funkcji udostępniania kontaktów. Niektórzy mogą sobie nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, ale pozwala ona na łatwe dzielenie się zapisanymi informacjami z innymi osobami. Rzecz w tym, że do tej pory dzieliliśmy się wszystkimi informacjami, zapisanymi w danym kontakcie. Teraz to się zmieniło.
Od teraz aplikacja Kontakty pozwala wybrać, czym dokładnie chcemy się podzielić. Do zaznaczenia mamy takie opcje jak: zdjęcie kontaktu, nazwa, adres e-mail, numer telefonu, adres oraz miejsce zatrudnienia, o ile wszystkie je mamy zapisane przy danej osobie. Po kliknięciu dalej zostaniemy jeszcze raz zapytani, czy właśnie tymi informacjami chcemy się podzielić.
Nie jest to wielka zmiana, ale z pewnością okaże się przydatna w wielu sytuacjach.