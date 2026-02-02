Biedronka. Od 1 lutego nowe zasady przy kasach

Tech

W sklepach Biedronka na terenie całego kraju zaczynają obowiązywać nowe zasady, związane z wdrażaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiany wchodzą już z dniem 1 lutego 2026. Warto się z nimi zapoznać.

Zmiany te odczują głównie osoby lub firmy, robiące duże zakupy na faktury w sieciach sklepów Biedronka. Dyskont, aby ułatwić klientom tę czynność, przedstawił zasady, jakie będą obowiązywały w sklepach od 1 lutego 2026 roku. Wszelkie zmiany wpisują się w ogólnokrajowy proces cyfryzacji obiegu dokumentów i oznaczają reorganizację faktur wydawanych przy kasie.

Czego dotyczą zmiany?

Chodzi głównie o sposób wystawiania faktur VAT, korektę oraz obsługę paragonów z numerem NIP. Sieć opracowała procedury i zachęca do zapoznania się z nimi wszystkich klientów biznesowych, aby uniknęli oni niepotrzebnych nerwów oraz potencjalnych problemów przy wystawianiu faktur po 1 lutym.

Faktury i paragony z NIP przy kasie Biedronki - co się zmieni?

Biedronka wyjaśnia, że faktury VAT wystawiane bezpośrednio przy kasach fiskalnych, w tym te uproszczone - nie będą wysyłane do KSeF aż do końca 2026 roku. Wprowadzona też została zmiana odnośnie do paragonów z numerem NIP - jeśli wartość takiego paragonu będzie większa niż 450 zł, klient będzie musiał zgłosić się do kierownika sklepu, aby ten wystawił mu pełną fakturę VAT. 

Taka faktura zostanie wysłana do KSeF, a klient otrzyma jej wizualizację. Wizualizacja faktury zawiera jeden kod QR, który prowadzi bezpośrednio do KSeF.

czytamy na stronie Biedronki.

Co do korekt faktur, od 1 lutego, każda taka korekta (z wyjątkiem imiennych faktur dla konsumentów) będzie musiała zostać wystawiona w KSeF. Nawet w przypadku, jeśli faktura pierwotna nie była wystawiona w systemie. 

