Oryginalny Air Fryer XL w świetnej cenie. Tak wiele za tak niewiele

Air Fryer to prosty sposób na uzyskanie chrupiącej skórki i soczystego środka przy minimalnym zużyciu tłuszczu i to bez konieczności nagrzewania urządzenia. Jest więc smacznie, zdrowo i szybko. Łączymy więc cechy, które wcześniej uchodziły za wzajemnie się wykluczające. I to w urządzeniu, które kosztuje jedyne 319 zł.

Philips Ovi XL HD9270/00

To Air Fryer o mocy 2000 W, który oferuje temperatury pracy od 60 do 200 stopni Celsjusza. Tym samym pozwala on na wiele trybów działania, zależnie od wybranej temperatury. A wszystko to przy 6,2-litrowej misie, która jest już wystarczająca do zrobienia obiadu dla 2-3 osób.