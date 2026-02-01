Oryginalny Air Fryer XL w świetnej cenie. Tak wiele za tak niewiele
Air Fryer to stosunkowo nowa kategoria urządzeń kuchennych, którym najbliżej do piekarnika. Jednak mimo to efekty z tych obydwu urządzeń różnią się nieco od siebie.
Air Fryer to prosty sposób na uzyskanie chrupiącej skórki i soczystego środka przy minimalnym zużyciu tłuszczu i to bez konieczności nagrzewania urządzenia. Jest więc smacznie, zdrowo i szybko. Łączymy więc cechy, które wcześniej uchodziły za wzajemnie się wykluczające. I to w urządzeniu, które kosztuje jedyne 319 zł.
Philips Ovi XL HD9270/00
To Air Fryer o mocy 2000 W, który oferuje temperatury pracy od 60 do 200 stopni Celsjusza. Tym samym pozwala on na wiele trybów działania, zależnie od wybranej temperatury. A wszystko to przy 6,2-litrowej misie, która jest już wystarczająca do zrobienia obiadu dla 2-3 osób.
Fakt, że jest to Philips, również nie pozostaje bez znaczenia. Otóż firma ta jako pierwsza opracowała Air Fryera i ma na niego liczne patenty. Tym samym, kiedy konkurencja robi wszystko, aby ich nie naruszyć, to Philips Ovi podgrzewa posiłki w sposób optymalny, niemal nie wymagający ich obracania w koszu podczas pieczenia.