Unia Europejska kończy z bałaganem w ładowarkach

Nowe prawo wchodzi w życie

Unia Europejska od lat dążyła do ujednolicenia standardów ładowania elektroniki użytkowej. Już pod koniec kwietnia 2026 roku zaczną obowiązywać nowe wymogi dla produktów sprzedawanych na terenie wspólnoty. Wszystkie nowe urządzenia mobilne muszą korzystać z portu USB-C jako standardu. Przepisy dotyczą szerokiej gamy sprzętu elektronicznego.

Producenci mają obowiązek jasnego informowania o wymaganiach dotyczących ładowania. Klienci muszą wiedzieć, jakiej ładowarki potrzebują do poprawnego działania sprzętu. Nowe prawo zabrania też sztucznego ograniczania prędkości ładowania dla akcesoriów innych marek. To rozwiązanie ma wyeliminować problemy z kompatybilnością i zmniejszyć liczbę elektrośmieci.

Sztuczna inteligencja w porcie USB

Zmiany prawne to nie jedyna nowość. Producenci sprzętu komputerowego szukają sposobów na wykorzystanie portów USB do obsługi modeli językowych. Asus zaprezentował urządzenie o nazwie UGen300. Firma określa ten sprzęt mianem pierwszego akceleratora AI podłączanego przez USB.

Karta umożliwia lokalne przetwarzanie procesów związanych ze sztuczną inteligencją. Użytkownik nie musi korzystać z drogich rozwiązań chmurowych ani montować kart rozszerzeń wewnątrz komputera. Sprzęt współpracuje ze złączem USB 3.1 gen 2. Pozwala to na usprawnienie pracy z generatywną sztuczną inteligencją na starszych lub mniej wydajnych maszynach.

Zmiany na rynku pamięci

Sytuacja na rynku nośników danych również ulega przeobrażeniom. Ceny laptopów rosną ze względu na wysokie koszty pamięci RAM. Jednocześnie dyski SSD stają się coraz bardziej konkurencyjne cenowo. Przekłada się to na segment przenośnych pamięci USB.