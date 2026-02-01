Sprzęt

OnePlus 16 zmiecie konkurencję wielką baterią

W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzącego flagowca marki OnePlus. Model oznaczony numerem 16 ma zadebiutować na rynku pod koniec tego roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 01 LUT 2026
0
Specyfikacja techniczna robi wrażenie

Źródłem najnowszych doniesień jest OnePlus Club. Choć do premiery zostało jeszcze sporo czasu, opublikowana lista parametrów wygląda bardzo obiecująco. Należy jednak podchodzić do niej z pewnym dystansem, gdyż na tym etapie produkcji wiele może się jeszcze zmienić.

Smartfon ma otrzymać płaski ekran wykonany w technologii OLED. Dostawcą panelu będzie firma BOE. Wyświetlacz o oznaczeniu X5 zaoferuje rozdzielczość 1.5K. Użytkownicy będą mogli liczyć na odświeżanie obrazu na poziomie 240 Hz.

Wydajność i pamięć nowej generacji

Sercem urządzenia zostanie najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Producent planuje wykorzystanie pamięci RAM w nowoczesnym standardzie LPDDR6.

Na pliki użytkownika przeznaczona zostanie szybka pamięć masowa typu UFS 4.1. Źródło zaznacza, że konstrukcja nie przewiduje slotu na karty pamięci, co od dawna jest normą w tej klasie sprzętu. Nie będzie zatem możliwości rozszerzenia przestrzeni na dane w taki sposób.

Akumulator o ogromnej pojemności

Największym zaskoczeniem w udostępnionej specyfikacji jest sekcja zasilania. OnePlus 16 ma dysponować baterią o pojemności 9000 mAh. Takie ogniwo powinno zapewnić świetny czas pracy na jednym ładowaniu.

Uzupełnianie energii odbędzie się przewodowo z mocą 120 W. Dostępne będzie również ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W. Na pokładzie znajdą się głośniki stereo oraz ulepszony silnik wibracyjny O916T. Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych trafi pod powierzchnię ekranu.

Aparaty o wysokiej rozdzielczości

Sekcja fotograficzna zapowiada się równie interesująco. Główny aparat wykorzysta sensor Samsung ISOCELL HP5 o rozdzielczości 200 Mpix. Ta sama matryca ma trafić do teleobiektywu peryskopowego. Zestaw uzupełni zupełnie nowy aparat ultraszerokokątny. Jego dokładne parametry pozostają na razie tajemnicą.

Premiera urządzenia przewidywana jest na czwarty kwartał 2026 roku. Nie jest jednak pewne, czy model ten trafi od razu do szerokiej dystrybucji globalnej.

telepolis
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: OnePlus Club, Android Headlines