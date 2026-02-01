Dziwne rozbłyski na Drodze Mlecznej. Odkrycie zmienia obraz Galaktyk

Co odkryto w samym sercu naszej galaktyki

Głęboko na Antarktydzie, gdzie panują jedne z najstabilniejszych warunków obserwacyjnych na Ziemi, Teleskop Południowego Bieguna zarejestrował potężne rozbłyski gwiazdowe pochodzące od obiektów krążących w pobliżu supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A*. To obszar oddalony o 26 tysięcy lat świetlnych, wyjątkowo gęsty, dynamiczny i trudny do badania w tradycyjnych zakresach światła. Obserwacje w długościach fal milimetrowych pozwoliły jednak przebić się przez warstwy pyłu, które zwykle zasłaniają centrum galaktyki.

Zespół badawczy z University of Illinois Urbana-Champaign oraz National Center for Supercomputing Applications prowadził monitoring przez wiele sezonów obserwacyjnych, szukając krótkotrwałych zjawisk. Właśnie w ten sposób natrafiono na gwałtowne pojaśnienia wywołane tzw. rekoneksją pól magnetycznych (czyli gwałtowne zerwanie i ponowne połączenie linii pola magnetycznego o przeciwnych kierunkach) w atmosferach gwiazd. Na Słońcu takie zdarzenia potrafią zakłócać działanie satelitów, ale w pobliżu czarnej dziury energia jest wielokrotnie większa.

Odkrycie ma kilka kluczowych konsekwencji. Po pierwsze, pokazuje, że obserwacje milimetrowe świetnie nadają się do wykrywania szybkich, ulotnych zjawisk w regionach zasłoniętych pyłem. Po drugie, obserwacje badaczy dostarczają informacji o gwiazdach, które potrafią przetrwać w ekstremalnym środowisku pełnym silnych pływów grawitacyjnych, promieniowania i bliskich spotkań z innymi obiektami. Każdy taki rozbłysk działa jak krótkie "sondowanie" atmosfery i pól magnetycznych gwiazdy, których w inny sposób nie dałoby się zbadać.