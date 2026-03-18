AMD szykuje odpowiedź na Arrow Lake Refresh. Dostaniemy nowe CPU
Czerwoni idą śladami Niebieskich. Zamiast rewolucji czeka nas lekki lifting, ale to wcale nie musi być zła wiadomość. Wszystko zależeć będzie od MSRP.
AMD planuje odświeżenie rodziny Ryzen 9000. Do oferty mają dołączyć dwa nowe procesory: Ryzen 7 9750X oraz Ryzen 5 9650X. Nie będzie tutaj żadnych zmian pod względem architektury i litografii, nie zobaczymy też pamięci 3D V-Cache. Zamiast tego zdecydowano się na wyższe taktowanie i TDP, co wygląda jak odpowiedź na Intel Core Ultra 200S Plus.
Pod względem cen nowe procesory powinny zająć miejsce starych
Mocniejszy z układów, czyli Ryzen 7 9750X, zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem od 4,2 do 5,6 GHz. Dla porównania obecny Ryzen 7 9700X pracuje z częstotliwością 3,80 - 5,50 GHz. Różnica nie kończy się jednak na samych zegarach. Nowy wariant ma otrzymać TDP na poziomie 120 W, co jest sporym skokiem względem obecnego 65 W.
Druga nowość dostanie 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem od 4,3 do 5,5 GHz. Dla porównania obecny Ryzen 5 9600X startuje z poziomu 3,90 GHz i kończy na 5,40 GHz w trybie Boost. Tutaj również TDP zostanie zwiększone.
|Ryzen 5 9600X
|Ryzen 5 9650X
|Ryzen 7 9700X
|Ryzen 7 9750X
|Rdzenie i wątki
|6/12
|6/12
|8/16
|8/16
|Taktowanie bazowe
|3,9 GHz
|4,3 GHz
|3,8 GHz
|4,2 GHz
|Taktowanie boost
|5,4 GHz
|5,5 GHz
|5,5 GHz
|5,6 GHz
|TDP
|65 W
|120 W
|65 W
|120 W
|Pamięć L3
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|32 MB
|Architektura
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Zen 5
|Gniazdo
|AM5
|AM5
|AM5
|AM5
Na chwilę obecną brak informacji jak to przełoży się na wydajność, ale nie należy spodziewać się cudów - co najwyżej kilka %. Również sugerowane ceny są tajemnicą, ale można zakładać, że Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X zostaną przecenione, a ich miejsce zastąpią nowe CPU. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak agresywnie Intel wycenił rodzinę Arrow Lake Refresh.