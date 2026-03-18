AMD szykuje odpowiedź na Arrow Lake Refresh. Dostaniemy nowe CPU

AMD planuje odświeżenie rodziny Ryzen 9000. Do oferty mają dołączyć dwa nowe procesory: Ryzen 7 9750X oraz Ryzen 5 9650X. Nie będzie tutaj żadnych zmian pod względem architektury i litografii, nie zobaczymy też pamięci 3D V-Cache. Zamiast tego zdecydowano się na wyższe taktowanie i TDP, co wygląda jak odpowiedź na Intel Core Ultra 200S Plus.

Pod względem cen nowe procesory powinny zająć miejsce starych

Mocniejszy z układów, czyli Ryzen 7 9750X, zaoferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem od 4,2 do 5,6 GHz. Dla porównania obecny Ryzen 7 9700X pracuje z częstotliwością 3,80 - 5,50 GHz. Różnica nie kończy się jednak na samych zegarach. Nowy wariant ma otrzymać TDP na poziomie 120 W, co jest sporym skokiem względem obecnego 65 W.

Druga nowość dostanie 6 rdzeni i 12 wątków z taktowaniem od 4,3 do 5,5 GHz. Dla porównania obecny Ryzen 5 9600X startuje z poziomu 3,90 GHz i kończy na 5,40 GHz w trybie Boost. Tutaj również TDP zostanie zwiększone.

Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9650X Ryzen 7 9700X Ryzen 7 9750X Rdzenie i wątki 6/12 6/12 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 3,9 GHz 4,3 GHz 3,8 GHz 4,2 GHz Taktowanie boost 5,4 GHz 5,5 GHz 5,5 GHz 5,6 GHz TDP 65 W 120 W 65 W 120 W Pamięć L3 32 MB 32 MB 32 MB 32 MB Architektura Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 5 Gniazdo AM5 AM5 AM5 AM5 Pokaż więcej