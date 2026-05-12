Karkolodówka Sony z efektem Peltiera w końcu w Europie

Z czym mamy do czynienia? Otóż jest to nakładka na kark, która go chłodzi. Jednak wentylator w niej nie służy do przetłaczania chłodnego powietrza po naszej szyi, a do odprowadzania ciepła z samego urządzenia. To bowiem działa dzięki ogniwom Peltiera. Są to półprzewodniki termoelektryczne, które generują napięcie dzięki amplitudzie temperatur, ale także pozwalają na uzyskanie amplitudy temperatur, jeśli to my dostarczymy do nich energię elektryczną.

Sony Reon Pocket Pro Plus to chłodny kark dzięki mocy półprzewodników

W tym przypadku mamy to pierwsze zastosowanie: dostarczamy energię do ogniwa, a to wywołuje amplitudę temperatur, przenosząc energię termiczną z jednej strony na drugą. Działa to jak półprzewodnikowa pompa ciepła, chociaż oczywiście ze znacznie mniejszą sprawnością.

Więc tak: kark faktycznie jest chłodzony i to lepiej, niż samym wentylatorem, jednak okolica jest ogrzewana. I to nie tylko ciepłem z naszego karku, ale zdecydowanie wyższą temperaturą wynikającą z mizernej sprawności układu. Efekt? Temperatura jest obniżana o 2 stopnie Celsjusza. Pamiętajmy jednak, że mówimy o karku, czyli o miejscu ze znacznym przepływem krwi. To właśnie dlatego zimne okłady kładzie się właśnie na kark i dlatego to urządzenie daje w tym miejscu realną ulgę.