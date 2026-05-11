AMD szykuje nową kartę graficzną. Ma pozwolić na tanie granie

Aktualna oferta Czerwonych nie jest zbyt rozbudowana i skupiona głównie na średnim segmencie. Jednak niedługo powinno się to zmienić.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 11 MAJ 2026
AMD szykuje nową kartę kartę graficzną dla komputerów stacjonarnych w ramach rodziny Radeon RX 9000. Ma być to propozycja nadal korzystająca z architektury RDNA4, ale słabsza niż najniżej pozycjonowany do tej pory model, czyli Radeon RX 9060. Sama specyfikacja jest dość nietypowa. 

Jest szansa, że więcej dowiemy się na targach Computex 2026

AMD Radeon RX 9050 wyposażony zostanie w rdzeń Navi 44 w pełnej konfiguracji, czyli z 2048 procesorami strumieniowymi. To tyle samo, ile oferuje Radeon RX 9060 XT. Trzeba jednak pamiętać, że są to na razie dane wstępne i pochodzące tylko z jednego (nieoficjalnego) źródła.

Największe cięcia mają dotyczyć taktowania. Radeon RX 9050 jest wymieniany z zegarem Game Clock do 1920 MHz oraz Boost Clock do 2600 MHz. Dla porównania referencyjny Radeon RX 9060 XT oferuje odpowiednio do 2530 i 3130 MHz. Nowa propozycja byłaby więc o kolejno 24% i 17% wolniejsza, co znacząco odbije się na wydajności w grach i programach.

Karta ma otrzymać 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej szynie danych. Mówi się o przepustowości 288 GB/s, czyli tyle samo, ile w Radeonie RX 9060. Dla porównania Radeon RX 9060 XT oferuje 320 GB/s. Co ciekawe, interfejs to pełne PCI Express 5.0 x16. Pobór mocy wciąż jest nieznany, ale w zaleceniach pojawi się podobno "markowy zasilacz 450 W".

Sugerowana cena i data premiery nie zostały zdradzone. Jest szansa, że więcej dowiemy się już na początku czerwca. To wtedy odbywają się targi Computex 2026 na Tajwanie, gdzie swoje wystąpienie planuje Lisa Su.

Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski, VIdeoCardz
Źródła tekstu: VideoCardz, oprac. własne