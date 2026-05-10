Płatności bezgotówkowe

W Polsce ich przybywa. Jest już 1 na 26 obywateli

Chociaż w Polsce ubywa bankomatów i oddziałów bankowych, to przybywa czegoś innego - terminali płatniczych. To pokazuje, że gotówka staje się przeżytkiem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W Polsce ich przybywa. Jest już 1 na 26 obywateli
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane za czwarty kwartał 2025 roku. Dowiedzieliśmy się z nich, że Polacy nie tylko coraz rzadziej korzystają z gotówki, ale do lamusa odchodzi nawet płacenie kartą. Coraz częściej sięgamy po płatności mobilne telefonem czy smartwatchem. Mamy ku temu sposobność, bo jednocześnie przybyło terminali.

Dalsza część tekstu pod wideo

Liczba terminali płatniczych w Polsce

Pod koniec 2025 roku w Polsce było 1,412 mln terminali płatniczych. Oznacza to wzrost rok do roku o 38 tys. urządzeń. Najwięcej nowych terminali pojawiło się w czwartym kwartale, bo wtedy przybyło ich aż 20,1 tys.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Zielony SM-A165
Smartfon SAMSUNG Galaxy A16 4/128GB 6.7" 90Hz Zielony SM-A165
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB EU 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 5G 6/128GB EU 6.7" 120Hz Czarny SM-A366
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Smartfon IIIF150 B2 6/256GB 6.5" 120Hz Czarny
Smartfon IIIF150 B2 6/256GB 6.5" 120Hz Czarny
0 zł
649 zł - najniższa cena
Kup teraz 649 zł
Advertisement

Jednocześnie wzrosła liczba lokali, w których można płacić za pomocą terminali płatniczych. Mowa już o 897 tys. lokalizacji, gdzie rok wcześniej było ich o 2 tys. mniej. 

Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Polacy coraz częściej wybierają płatności zbliżeniowe jako najłatwiejszy i najszybszy sposób uregulowania rachunku. Wystarczy wyciągnąć kartę, telefon lub smartwatch i przyłożyć je do terminala.

Image
telepolis
Płatności mobilne płatności zbliżeniowe płatności zbliżeniowe telefonem terminale płatnicze Narodowy Bank Polski
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: Narodowy Bank Polski