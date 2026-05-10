W Polsce ich przybywa. Jest już 1 na 26 obywateli

Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane za czwarty kwartał 2025 roku. Dowiedzieliśmy się z nich, że Polacy nie tylko coraz rzadziej korzystają z gotówki, ale do lamusa odchodzi nawet płacenie kartą. Coraz częściej sięgamy po płatności mobilne telefonem czy smartwatchem. Mamy ku temu sposobność, bo jednocześnie przybyło terminali.

Liczba terminali płatniczych w Polsce

Pod koniec 2025 roku w Polsce było 1,412 mln terminali płatniczych. Oznacza to wzrost rok do roku o 38 tys. urządzeń. Najwięcej nowych terminali pojawiło się w czwartym kwartale, bo wtedy przybyło ich aż 20,1 tys.

Jednocześnie wzrosła liczba lokali, w których można płacić za pomocą terminali płatniczych. Mowa już o 897 tys. lokalizacji, gdzie rok wcześniej było ich o 2 tys. mniej.