W Polsce ich przybywa. Jest już 1 na 26 obywateli
Chociaż w Polsce ubywa bankomatów i oddziałów bankowych, to przybywa czegoś innego - terminali płatniczych. To pokazuje, że gotówka staje się przeżytkiem.
Narodowy Bank Polski podał najnowsze dane za czwarty kwartał 2025 roku. Dowiedzieliśmy się z nich, że Polacy nie tylko coraz rzadziej korzystają z gotówki, ale do lamusa odchodzi nawet płacenie kartą. Coraz częściej sięgamy po płatności mobilne telefonem czy smartwatchem. Mamy ku temu sposobność, bo jednocześnie przybyło terminali.
Liczba terminali płatniczych w Polsce
Pod koniec 2025 roku w Polsce było 1,412 mln terminali płatniczych. Oznacza to wzrost rok do roku o 38 tys. urządzeń. Najwięcej nowych terminali pojawiło się w czwartym kwartale, bo wtedy przybyło ich aż 20,1 tys.
Jednocześnie wzrosła liczba lokali, w których można płacić za pomocą terminali płatniczych. Mowa już o 897 tys. lokalizacji, gdzie rok wcześniej było ich o 2 tys. mniej.
Nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Polacy coraz częściej wybierają płatności zbliżeniowe jako najłatwiejszy i najszybszy sposób uregulowania rachunku. Wystarczy wyciągnąć kartę, telefon lub smartwatch i przyłożyć je do terminala.