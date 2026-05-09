Nowy rodzaj treści na telewizorach. Już wkrótce na Google TV

Pionowe filmiki na Twoim telewizorze

Po serii zapowiedzi w 2025 r. i początku 2026 r., wreszcie wiemy, kiedy będziemy mogli oglądać "rolki" w telewizorach Google TV. Funkcja zostanie wprowadzona latem 2026 roku, najpierw w ramach YouTube Shorts w USA.

Google coraz mocniej idzie w kierunku monetyzacji zawartości ekranu głównego na Google TV, który oferuje rekomendacje treści do oglądania. Do tej pory dotyczyły one filmów, seriali i zawartości z usług telewizyjnych.

Firma nie wykluczyła, że w przyszłości mogą się pojawić również rolki z TikToka i Instagrama.

YouTube Shorts na telewizorze

Co ciekawe, pierwszy telewizor z orientacją pionową był już w sprzedaży w 2019 i był to Samsung The Sero, a jakiś czas potem wprowadził taki model TCL. Niedawno Disney+ udostępnił pionowe treści, a niedawno Instagram przygotował dedykowaną apkę z rolkami na telewizory. Trend się utrzymuje, bo począwszy od maja 2026 r. Netflix również zaczął wprowadzać pionowe treści na telewizory w ramach sekcji "Clips" w swojej aplikacji mobilnej.