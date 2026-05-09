Nowy rodzaj treści na telewizorach. Już wkrótce na Google TV
Długo zapowiadana nowa funkcja w telewizorach doczekała się konkretnej daty wprowadzenie. Chodzi o oglądanie treści na YouTube.
Pionowe filmiki na Twoim telewizorze
Po serii zapowiedzi w 2025 r. i początku 2026 r., wreszcie wiemy, kiedy będziemy mogli oglądać "rolki" w telewizorach Google TV. Funkcja zostanie wprowadzona latem 2026 roku, najpierw w ramach YouTube Shorts w USA.
Google coraz mocniej idzie w kierunku monetyzacji zawartości ekranu głównego na Google TV, który oferuje rekomendacje treści do oglądania. Do tej pory dotyczyły one filmów, seriali i zawartości z usług telewizyjnych.
Firma nie wykluczyła, że w przyszłości mogą się pojawić również rolki z TikToka i Instagrama.
Co ciekawe, pierwszy telewizor z orientacją pionową był już w sprzedaży w 2019 i był to Samsung The Sero, a jakiś czas potem wprowadził taki model TCL. Niedawno Disney+ udostępnił pionowe treści, a niedawno Instagram przygotował dedykowaną apkę z rolkami na telewizory. Trend się utrzymuje, bo począwszy od maja 2026 r. Netflix również zaczął wprowadzać pionowe treści na telewizory w ramach sekcji "Clips" w swojej aplikacji mobilnej.
Oprócz wprowadzenia YouTube Shorts na telewizorach, Google chce wprowadzić więcej narzędzi AI na telewizory z Google TV, w tym narzędzie Nano Bana (do generowania obrazu) i Veo (do generowania wideo). Oprócz tego, aplikacja Zdjęcia otrzyma funkcję zremiksowania stylu i tła za pomocą komend głosowych. Te opcje zostaną wprowadzone w dalszej części 2026 r. na TV z asystentem Gemini.