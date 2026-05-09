Testy sprzętu

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę

W tamtym roku kupiłem i sprawdziłem mały panel fotowoltaiczny z Action. Było naprawdę... nieźle. Owszem, daleko od deklarowanych wartości. Miało być 8 W, a było 2-3 W, co pozwoli na lekkie podładowanie telefonu, lub powerbanku przez cały dzień. Jednak lepszy rydz niż nic. Wziąłem więc na Warsztat nowszy model. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:34
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Przed majówką Naczelny wysłał do mnie nową ofertę z Action i zapytał, czy to przypadkiem nie jest ten sam panel, co w ubiegłym roku. Wygląd się zgadzał, ale na opakowaniu napisano, że jest to model o mocy 10 W. Papier jednak wszystko przyjmie. Byłem więc niemal pewny, że po raz kolejny sprzedają to samo, ale z innym oznaczeniem. Planowałem więc kupić panel, porównać do — jak mi się wtedy wydawało — identycznego poprzednika i go obśmiać. No cóż... nie wyszło. 

Dalsza część tekstu pod wideo
W zestawie z tym powerbankiem Nie musimy martwić się o ładowanie smartfonu na biwaku

Zestaw, który tym razem istnieje naprawdę

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę

Poprzednim razem ten element był największym rozczarowaniem. W pudełku znalazłem sam panel. Bez 4 przyssawek i dwóch karabińczyków. Nie było nawet kabla USB. Action chyba przeczytało moje ostatnie skargi, bo tym razem pudełka z panelami były zaklejone. Bez ich rozerwania lub użycia noża nie dało się dostać do środka. Oceniam to na pewien minus, jednak muszę przyznać, że się sprawdziło: zestaw był kompletny.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank UGREEN PB723 20000 mAh 130W Szary
Powerbank UGREEN PB723 20000 mAh 130W Szary
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Powerbank XTORM Fuel 5 20000 mAh 35W Czarny
Powerbank XTORM Fuel 5 20000 mAh 35W Czarny
0 zł
265 zł - najniższa cena
Kup teraz 265 zł
Powerbank SPIGEN EA3020 20000 mAh 30W Czarny
Powerbank SPIGEN EA3020 20000 mAh 30W Czarny
-10 zł
179.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.9 zł
Advertisement

Sposób pomiaru

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę

Po wyjęciu panelu i porównaniu go do poprzednika zauważyłem, że deklarowana wyższa moc jak najbardziej może być prawdziwa. Panel jest ewidentnie większy od poprzednika. Jak jednak sprawdzić, czy wydajniejszy? I tu dokonałem pewnego zakupu: a dokładniej dwóch identycznych kabli USB-A/USB-C, które podłączyłem do obydwu paneli, aby mieć pewność, że ten element nie zaburza pomiarów. 

Same pomiary odbywały się w ciągu 2 dni, czyli 2 i 3 maja. Tym razem jednak nie bawiłem się w prymitywne ładowanie tabletu. Do gry wkroczył sprzęt znacznie cięższej wagi, czyli stacja zasilania Anker Solix C300X DC, która ma tę wyjątkową cechę, że można ją ładować między innymi z portów USB-C. A dokładniej z portu numer 2 i 3. Co więcej, ma ona przyjemną aplikację mobilną, więc nie musiałem wyskakiwać ciągle na balkon, oraz informuje, ile energii otrzymuje z poszczególnych portów. 

Wyniki pomiarów

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę

W przypadku starszego panelu nie ma zaskoczenia. Przy standardowym ułożeniu, czyli pionowym zwisaniu z barierki balkonu generował on moc do 2 W, a przy lekkich chmurach moc ta spadała do 1 W. Jeśli jednak nachyliłem panel prostopadle do Słońca, to moc ta wzrastała do 3 W. Owszem, jest słabo, ale w kryzysowej sytuacji od biedy da się coś na tym ugrać. Czy jednak panel 10 W jest o 25% lepszy?

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę
Port C2 to stary panel, a C3 to nowy panel. Obydwa są pionowo
W zestawie z tym powerbankiem Nie musimy martwić się o ładowanie smartfonu na biwaku

W żadnym wypadku. Panel ten jest ZNACZNIE lepszy. Przy zwisie moc dobijała do 3-4 W. Jednak po nachyleniu panelu prostopadle do słońca na ekranie smartfonu pojawiała się wartość od 5 do 6 W. Czyli w sumie moc, z którą użytkownicy iPhone ładowali swoje urządzenia przez długie lata, aż Apple im nie powiedziało, że to nie ekologicznie i zabrało ładowarki z pudełek. 

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę
Pod C2 jest stary panel, a pod C3 nowy. Nowy jest skierowany w stronę słońca

Z takim panelem można naprawdę wiele zdziałać, a wciąż pozostaje on bardzo mały, lekki i można go przytroczyć do plecaka, roweru, czy namiotu. Zabranie go na biwak w zestawie z powerbankiem 10 000 mAh może być znacznie lepszym pomysłem niż zabranie ze sobą powerbanku 20 000 mAh. Zaledwie godzina ładowania przy idealnym ustawieniu powerbanku jest w stanie dać nam 6 Wh, czyli 1622 mAh. Oczywiście tu należy uwzględnić straty podczas ładowania, które powinny wnosić około 90%, ale i tu wychodzi nam 1459 mAh dla naszej baterii.

Kupiłem fotowoltaikę z Action. Sąsiadowi wkręcisz, że dałeś fortunę

Tym samym w niecałe dwa dni bez problemu naładuje on powerbank 10 000 mAh. Mamy więc pełne ładowanie smartfonu dzień w dzień i zapas energii na doładowywanie. A wszystko to dzięki prostemu i lekkiemu urządzeniu, które kosztuje jedyne 38,95 zł. 

Wygląda jak chiński bubel, a działa jak złoto: 9/10
plusy
  • Wysoka wydajność, chociaż niższa, niż deklarowana
  • Niska waga
  • Przyzwoita jakość wykonania
  • Trwałość — poprzednik bez strat przetrwał zimę
minusy
  • Port USB-A
  • Zaklejone pudełko
Image
telepolis
Action Fotowoltaika z Action Panel fotowoltaiczny z Action
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis