Płatności bezgotówkowe

PKO BP ma pilny komunikat. Zablokują systemy

PKO BP właśnie ogłosił, że już za kilka dni nastąpi przerwa w dostępie do niektórych kluczowych usług banku. Ci, którzy na co dzień płacą kartą płatniczą lub regularnie wypłacają gotówkę z bankomatu, mogą się nieźle zdziwić. Oto, kiedy i na jakie niedogodności się przygotować.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:00
Bank PKO BP przerwa techniczna 12 maja 2026

Największy bank polski - PKO BP - właśnie ogłosił, że jego klienci muszą naszykować się na utrudnienia w dostępie do niektórych usług. Już 12 maja 2026 wystąpią problemy z płatnością kartami oraz wypłatą pieniędzy z bankomatów. Nie ma powodów do większych obaw, bank w komunikacie dokładnie wyjaśnił, dlaczego tak się stanie:

Potrzebujemy czasu na prace techniczne, dlatego we wtorek 12.05.2026, w godzinach 01:00-04:00 mogą wystąpić utrudnienia w płatnościach kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO BP.

wyjaśnia bank.

Całe szczęście, przerwa obejmie godziny nocne, co oznacza, że niektórzy mogą nawet nie zauważyć, że coś nie działa tak, jak należy. Ale ci, którzy znajdą się wtedy w trasie, lub są po prostu przyzwyczajeni do wykonywania transakcji nocą, lepiej niech nie planują żadnych poważniejszych operacji finansowych na wtorkową noc. Wszelkie pilne transakcje lepiej wykonać poza godzinami przerwy. 

Bank tłumaczy, że utrudnienia mogą także objąć transakcje z udziałem BLIK-a (wpłaty i wypłaty BLIK-iem w bankomatach i wpłatomatach). Nie będzie też działało nadawanie PIN-u oraz aktywacja kart w serwisie internetowym iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO. Mogą także nastąpić problemy z weryfikacją PIN-em przy płatnościach kartą. 

Bank zapewnia jednocześnie, że jakiekolwiek trudności nie dotyczą pozostałych funkcji serwisu internetowego iPKO i aplikacji IKO. Serwis telefoniczny także będzie normalnie dostępny. 

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski