Jeden szczegół fizyki może decydować o tym, że żyjemy

Naukowcy uważają, że niewielka zmiana w parametrach fizycznych może mieć przełożenie na szansę powstania życia we Wszechświecie. To nowe spojrzenie na temat tego, czemu jeszcze nie nawiązaliśmy kontaktu z żadną cywilizacją.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Naukowcy z brytyjskiego Queen Mary University of London przedstawili hipotezę, która może rzucić nowe światło na pytanie o to, dlaczego we Wszechświecie w ogóle mogło pojawić się życie.

Według badaczy fundamentalne stałe fizyczne mogą być dostrojone w wyjątkowo wąskim zakresie, który pozwala cieczom zachowywać odpowiednią lepkość potrzebną do funkcjonowania organizmów żywych.

To może zmienić podręczniki

Chodzi o takie właściwości jak przepływ wody, krwi czy płynów wewnątrz komórek. Nawet niewielkie zmiany w podstawowych parametrach fizyki mogłyby sprawić, że ciecze stałyby się zbyt gęste lub zbyt rzadkie, aby mogły podtrzymywać procesy biologiczne. Zdaniem autorów badań wystarczyłaby zmiana o kilka procent, by życie w obecnej formie przestało być możliwe.

Badanie rozwija wcześniejsze prace fizyka Kostya Trachenko opublikowane w 2023 roku w czasopiśmie „Science Advances”. Naukowcy wykazali wtedy, że lepkość cieczy może być bezpośrednio powiązana z fundamentalnymi stałymi fizycznymi, takimi jak stała Plancka czy ładunek elektronu.

To ważna zmiana perspektywy w dyskusji o tzw. „precyzyjnym dostrojeniu” Wszechświata. Dotychczas naukowcy skupiali się głównie na tym, że niewielkie zmiany praw fizyki mogłyby uniemożliwić powstawanie gwiazd, planet czy ciężkich pierwiastków. Nowa hipoteza sugeruje jednak, że nawet gdyby materia i gwiazdy nadal mogły istnieć, życie mogłoby się nie pojawić z powodu niewłaściwego zachowania cieczy na poziomie komórkowym.

Badacze podkreślają, że procesy biologiczne zależą od ciągłego ruchu cząsteczek. To właśnie lepkość odpowiada za transport składników odżywczych, prawidłowe fałdowanie białek czy dyfuzję substancji wewnątrz komórek. Zmiana parametrów fizycznych mogłaby więc zaburzyć podstawowe mechanizmy działania organizmów.

Autorzy zaznaczają jednocześnie, że ich koncepcja pozostaje teoretyczna i nie stanowi jeszcze dowodu na istnienie głębszego mechanizmu sterującego prawami fizyki. Badanie otwiera jednak nowy kierunek analiz, łączący fizykę fundamentalną z biologią komórkową.

Źródła tekstu: ScienceDaily