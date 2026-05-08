T-Mobile ma przydatny prezent. Za darmo na cały rok

Nowa korzyść w Magenta Moments

T-Mobile regularnie dodaje nowe bonusy do swojego programu lojalnościowego. Tym razem operator nawiązał współpracę z firmą ElevenLabs, światowym liderem w dziedzinie syntezy mowy, który ma polskie korzenie. Dzięki tej kooperacji klienci mogą odebrać roczną subskrypcję ElevenReader Ultra zupełnie za darmo.

Narzędzie to służy do zamiany tekstu na mowę, wykorzystując do tego zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Głosy generowane przez system brzmią bardzo naturalnie, nie przypominają one robotycznych komunikatów sprzed lat. Usługa pozwala na wygodne odsłuchiwanie treści, na które zazwyczaj brakuje czasu w ciągu dnia.

Możliwości pakietu ElevenReader Ultra

Subskrypcja Ultra to najwyższy model dostępu do tej usługi. Gwarantuje ona nielimitowaną zamianę tekstu na mowę. Użytkownik może wgrać długi dokument PDF, artykuł ze strony internetowej lub e-booka i odsłuchać go jak podcastu. Może to być dobre rozwiązanie dla osób zapracowanych oraz studentów.

W ramach prezentu klienci dostają też 20 godzin słuchania audiobooków premium miesięcznie. Aplikacja obsługuje ponad 30 różnych języków. Ma tryb offline, więc nie trzeba mieć stałego dostępu do Internetu podczas podróży. Ciekawą funkcją jest opcja tworzenia własnych głosów narratorów. Wszystkie postępy synchronizują się automatycznie między telefonem a tabletem.

Prosta droga do darmowej subskrypcji

Proces odbioru nagrody jest bardzo prosty. Należy otworzyć aplikację Mój T-Mobile i przejść do zakładki Moments. Tam znajduje się oferta ElevenReader. Koszt odblokowania unikalnego kodu to 100 Serc. Są to punkty, które zbiera się za aktywność w programie lojalnościowym operatora.

Po skopiowaniu kodu trzeba kliknąć przycisk realizacji. Przeniesie on użytkownika na specjalną stronę ElevenReader. Tam należy wkleić kod i zatwierdzić operację. Na koniec wystarczy pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i założyć konto. System sam rozpozna darmowy pakiet Ultra i przypisze go do profilu na rok.

Ważne terminy i ograniczenia

Z okazji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy serwisu. Osoby z już aktywną subskrypcją Ultra muszą jednak najpierw z niej zrezygnować. Dopiero po zakończeniu obecnego cyklu rozliczeniowego będą mogły wpisać kod promocyjny od T-Mobile. Warto o tym pamiętać, aby nie stracić szansy na darmowe miesiące.