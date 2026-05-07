T-Mobile wyłączy ci zasięg. Znamy datę

Sieć T-Mobile zabezpiecza się formalnie

By nie dawać klientom powodów do rozwiązania umowy, w zapisach regulaminów ofert T-Mobile zaczęły się pojawiać nowe adnotacje. Klienci będą musieli pogodzić się z tym, że w pewnym momencie mogą stracić zasięg na ulubionych sprzętach, które do tej pory działały bez zarzutu.

T-Mobile zapewnia, że nie zmniejszy zasięgu technologii 2G do dnia 31 grudnia 2027r. T-Mobile może od 1 stycznia 2028r., ze względu na optymalizację wykorzystania zasobów częstotliwości, stopniowo ograniczać zasięg technologii 2G aż do jej zupełnego wycofania. - czytamy we fragmencie jednego z nowych regulaminów

Sieć 2G to pewnik tylko do końca 2027 roku

Wyłączanie sieci 2G to szansa na odzyskanie zagospodarowanego na nią zasięgowego pasma częstotliwości. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 3G, pozyskane zasoby zasilić mają sieci nowszej generacji.

Takie kroki zostały już podjęte np. w USA przez lokalny oddział tego operatora, przy czym sieć zdecydowała się na odłączenie 2G jako ostatnia. W Polsce T-Mobile dla odmiany pozbył się zupełnie 3G szybciej niż Orange, a teraz zaczyna myśleć o 2G.

Ten ostatni standard stał się dla części klientów jedyną opcją łączności w ich telefonach oskalpowanych z zasięgu 3G. Nie oszukujmy się jednak, mowa jest o marginalnej części urządzeń. O wiele bardziej dotkliwą stratą odpięcia 2G może okazać się dla łączności maszynowej, M2M. Zgodnie z zapowiedziami, sieć 2G T-Mobile miała być utrzymywana w Polsce nieco dłużej niż 3G i teraz poznaliśmy termin tego dłużej.

Koszty wymiany sprzętu spadną na klientów

Brak gwarancji ciągłości zasięgu 2G w praktyce zamyka usta ewentualnym poszkodowanym. Oznacza też, że to klienci końcowi będą musieli sobie sprawić urządzenia zgodne z nowszymi standardami 4G lub 5G, a nie licząc jakichś wyjątków, T-Mobile raczej nie ułatwi im życia. Słowem, stare telefony, w tym szczególnie proste urządzenia dla seniorów mogą nagle stać się bezużytecznymi przyciskami do papieru.

Wyłączanie technologii 2G jest skutkiem postępu naukowo-technicznego i idącej za tym ewolucji Sieci. Technologia 2G obsługuje - w zależności od postanowień Umowy - Mobilny Internet, połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y lub usługę komunikacji maszyna-maszyna.



Wymienione usługi są i będą obsługiwane w ramach technologii 4G (LTE), 5G lub 5G Bardziej, w ich zasięgu i przy użyciu dostosowanych do nich urządzeń. - czytamy w dalszej części regulaminu

Warto przy tym zauważyć, że sieć deklaruje stopniowe ograniczanie łączności 2G, a więc tak jak to miało miejsce podczas wygaszania 3G. Zapewne zmianę zacznie od akcji informacyjnej dla klientów, by ci nie obudzili się pewnego dnia odcięci od świata.