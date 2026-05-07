T-Mobile wyłączy ci zasięg. Znamy datę
Sieć T-Mobile szykuje się już do historycznej zmiany i stopniowego wygaszania zasięgu swoich nadajników w wybranych pasmach. Starsze telefony przestaną działać.
Sieć T-Mobile zabezpiecza się formalnie
By nie dawać klientom powodów do rozwiązania umowy, w zapisach regulaminów ofert T-Mobile zaczęły się pojawiać nowe adnotacje. Klienci będą musieli pogodzić się z tym, że w pewnym momencie mogą stracić zasięg na ulubionych sprzętach, które do tej pory działały bez zarzutu.
T-Mobile zapewnia, że nie zmniejszy zasięgu technologii 2G do dnia 31 grudnia 2027r. T-Mobile może od 1 stycznia 2028r., ze względu na optymalizację wykorzystania zasobów częstotliwości, stopniowo ograniczać zasięg technologii 2G aż do jej zupełnego wycofania.
Sieć 2G to pewnik tylko do końca 2027 roku
Wyłączanie sieci 2G to szansa na odzyskanie zagospodarowanego na nią zasięgowego pasma częstotliwości. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku 3G, pozyskane zasoby zasilić mają sieci nowszej generacji.
Takie kroki zostały już podjęte np. w USA przez lokalny oddział tego operatora, przy czym sieć zdecydowała się na odłączenie 2G jako ostatnia. W Polsce T-Mobile dla odmiany pozbył się zupełnie 3G szybciej niż Orange, a teraz zaczyna myśleć o 2G.
Ten ostatni standard stał się dla części klientów jedyną opcją łączności w ich telefonach oskalpowanych z zasięgu 3G. Nie oszukujmy się jednak, mowa jest o marginalnej części urządzeń. O wiele bardziej dotkliwą stratą odpięcia 2G może okazać się dla łączności maszynowej, M2M. Zgodnie z zapowiedziami, sieć 2G T-Mobile miała być utrzymywana w Polsce nieco dłużej niż 3G i teraz poznaliśmy termin tego dłużej.
Koszty wymiany sprzętu spadną na klientów
Brak gwarancji ciągłości zasięgu 2G w praktyce zamyka usta ewentualnym poszkodowanym. Oznacza też, że to klienci końcowi będą musieli sobie sprawić urządzenia zgodne z nowszymi standardami 4G lub 5G, a nie licząc jakichś wyjątków, T-Mobile raczej nie ułatwi im życia. Słowem, stare telefony, w tym szczególnie proste urządzenia dla seniorów mogą nagle stać się bezużytecznymi przyciskami do papieru.
Wyłączanie technologii 2G jest skutkiem postępu naukowo-technicznego i idącej za tym ewolucji Sieci. Technologia 2G obsługuje - w zależności od postanowień Umowy - Mobilny Internet, połączenia głosowe, SMS-y, MMS-y lub usługę komunikacji maszyna-maszyna.
Wymienione usługi są i będą obsługiwane w ramach technologii 4G (LTE), 5G lub 5G Bardziej, w ich zasięgu i przy użyciu dostosowanych do nich urządzeń.
Warto przy tym zauważyć, że sieć deklaruje stopniowe ograniczanie łączności 2G, a więc tak jak to miało miejsce podczas wygaszania 3G. Zapewne zmianę zacznie od akcji informacyjnej dla klientów, by ci nie obudzili się pewnego dnia odcięci od świata.
Dziękujemy KC-Karlos z naszego forum za podesłanie znaleziska.