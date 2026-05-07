Miliony gigabajtów i jeden wielki nieobecny. Orange ujawnia dane

W dniach od 1 do 3 maja w popularnych rejonach wypoczynkowych abonenci operatora zużyli łącznie ponad 2 mln GB danych. Stanowi to 25-procentowy skok w porównaniu z ruchem z poprzedniego, standardowego weekendu.

Największy przyrost ruchu operator zaobserwował nad morzem – było to blisko 50%. Drugą pozycję zajęły góry (30%), a stawkę zamknęły Mazury ze wzrostem na poziomie zaledwie około 10%. Co ciekawe, to właśnie ten ostatni region wygrał pod względem czystego wolumenu danych – wczasowicze przetransferowali na Mazurach najwięcej, bo aż blisko 660 tys. GB.

Średnio w ciągu jednego dnia majówki użytkownicy generowali o 12% więcej ruchu sieciowego niż rok wcześniej. Wynik ten jest w pełni zbieżny z rynkowym trendem rosnącego zapotrzebowania na usługi mobilne

W skali mikro niekwestionowanym rekordzistą pod względem zużycia paczek danych było województwo warmińsko-mazurskie, a precyzyjniej – obszar obejmujący powiaty olsztyński i ostródzki, gdzie wygenerowano łącznie ponad 170 tys. GB ruchu. Z kolei zgodnie z typowym schematem dni wolnych od pracy, w których klienci rzadziej chwytają za słuchawkę, ruch głosowy w całej sieci zanotował niewielki, kilkuprocentowy spadek.

Rosnący udział sieci 5G

Coraz większą rolę w obsłudze ruchu odgrywa technologia 5G, oparta na paśmie C oraz częstotliwości 700 MHz. W regionach turystycznych odpowiadała ona za transfer rzędu 380 tys. GB, co stanowi niemal 20% całkowitego pobranego tam ruchu. Operator nie bez racji wskazuje, że ten dobry wynik jest bezpośrednim efektem systematycznej rozbudowy zasięgu sieci nowej generacji w Orange. Obecnie sygnał 5G pomarańczowego operatora dociera już do blisko 87% populacji kraju.

Zagraniczne kierunki abonentów

A co z wyjazdami poza granice Polski? Klienci Orange najchętniej spędzali majówkę u naszych południowych sąsiadów, czyli w Czechach i na Słowacji, a także w Grecji, Chorwacji oraz Turcji.