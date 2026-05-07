Play da ci drugi smartfon za darmo. Zasada jest prosta

Play przygotował nową ofertę dla osób zmieniających operatora. Od 7 maja klienci mogą otrzymać dwa urządzenia w cenie jednego przy przeniesieniu numeru do fioletowej sieci.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:23
Zasady nowej promocji Play

Promocja jest skierowana do użytkowników, którzy zdecydują się na przeniesienie swojego numeru do Play. Warunkiem jest wybranie taryfy Play L lub HOMEBOX z umową na 24 miesiące. W ramach tej propozycji klient kupuje wybrany smartfon 5G na raty 0%, a drugi telefon otrzymuje za darmo.

To rozwiązanie pozwala wyposażyć w nowy sprzęt bliską osobę. Może to być partner, dziecko lub rodzic. Darmowy telefon przyda się także jako urządzenie zapasowe w nagłych sytuacjach. Operator przygotował trzy różne zestawy urządzeń od popularnych producentów.

Bierzesz dwa smartfony, płacisz za jeden

Najtańszy zestaw obejmuje modele marki Xiaomi. Za kwotę 1399 zł otrzymasz Redmi Note 15 Pro 5G oraz darmowy model Redmi 15C 4G. Środkowa półka cenowa to propozycja od Samsunga. Komplet składający się z modelu Galaxy A57 5G i Galaxy A17 5G kosztuje 1799 zł.

Dla najbardziej wymagających użytkowników przygotowano zestaw marki Realme. Model Realme 16 Pro+ 5G w parze z Realme 14T 5G wyceniono na 2099 zł. Wszystkie podane ceny dotyczą pierwszego urządzenia rozłożonego na nieoprocentowane raty. Drugi smartfon w każdym z tych pakietów nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.

Samsung Galaxy A57 5G ma duży wyświetlacz Super AMOLED+ o przekątnej 6,7 cala. Ekran ten zapewnia żywe kolory i wysoką jakość obrazu. Urządzenie obsługuje nowoczesny standard Wi-Fi 6E i ma baterię pozwalającą na swobodne użytkowanie przez cały dzień. Towarzyszący mu Samsung Galaxy A17 5G dysponuje potrójnym zestawem fotograficznym. Główny aparat ma 50 Mpix, a wspierają go jednostki 5 Mpix i 2 Mpix do makrofotografii.

Samsung Galaxy A57 5G
3 opinii
Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.9 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: Średniak, który drenuje portfele. Test Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A17 5G
15 opinii
Ekran 6.70" SUPERAMOLED
Pamięć RAM 4 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Realme 16 Pro+ 5G to smartfon z zaawansowaną optyką. Główny sensor ma rozdzielczość 200 Mpix i optyczną stabilizację obrazu. Telefon oferuje też teleobiektyw 50 Mpix z zoomem optycznym 3,5x. Model Realme 14T 5G korzysta z procesora MediaTek Dimensity 6300. Płynność działania zapewnia w nim 8 GB pamięci RAM.

Realme 16 Pro+ 5G
0 opinii
Ekran 6.80" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.8 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 7000mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz: Test Realme 16 Pro+ 5G. Ten średniak zawstydza droższą konkurencję

Realme 14T 5G
0 opinii
Ekran 6.67" AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Redmi Note 15 Pro 5G również oferuje aparat 200 Mpix, w którym wykorzystuje czujnik HPE oraz technologię HDR10. System jest wspierany przez rozwiązania sztucznej inteligencji. Z kolei budżetowy Xiaomi Redmi 15C 4G wyróżnia się akumulatorem o pojemności 6000 mAh. Pozwala on na bardzo długie przeglądanie Internetu, a także oglądanie filmów i słuchanie muzyki.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
0 opinii
Ekran 6.83" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 2.6 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 6580mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Xiaomi Redmi 15C
0 opinii
Ekran 6.90" IPS LCD
Pamięć RAM 4 GB
Procesor 2 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Dodatkowe usługi dla nowych klientów

Przy zakupie nowych urządzeń operator zachęca do skorzystania z pakietu Play360. Usługa ta łączy w sobie kilka przydatnych funkcji. Zapewnia naprawę sprzętu w przypadku awarii oraz dostęp do Nawigacji Play. Klienci otrzymują też dostęp do biblioteki e-booków i audiobooków. Ważnym elementem jest priorytetowy kontakt z konsultantem bez długiego czekania na linii.

Szczegółowe warunki oferty są dostępne na stronie www.play.pl oraz w salonach stacjonarnych. Informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerem 790 500 500. Promocja dotyczy wyłącznie osób przenoszących numer do Play.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play