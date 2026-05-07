mObywatel tą funkcją zrobił furorę. Korzysta już 8 mln osób
Polacy pobili rekord. Z nowej funkcji mObywatela korzystamy na potęgę - podało Ministerstwo Cyfryzacji.
Tylko w pierwszy kwartale 2026 roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło aż 112,5 tys. dokumentów w ramach Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Tak wysokiego wzrostu nie odnotowano od 2016 roku. To rekord. Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że to zasługa mObywatela.
Polacy zastrzegają dokumenty
Od jakiegoś czasu Polacy mogą szybko w aplikacji mObywatel zastrzec swoje dokumenty, w tym dowód osobisty, prawo jazdy czy też paszport. Jest to możliwe bez wizyty w oddziale banku czy dzwonienia na infolinię. To ważne, bo w przypadku kradzieży lub zgubienia to właśnie szybkość reakcji jest kluczowa.
Jak wynika z raportu infoDOK, przekłada się to na rosnącą liczbę zabezpieczonych dokumentów. Od początku stycznia do końca marca 2026 roku Polacy zastrzegli 112,5 tysiąca dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów. Tak wysokiego wzrostu Związek Banków Polskich (ZBP) nie odnotował od 2016 roku.
Jednak zastrzeganie dokumentów to nie jedyna funkcja mObywatela. W aplikacji można też zastrzec swój numer PESEL. Dzięki temu mamy pewność, że np. nikt nie weźmie na nasze dane kredytu lub pożyczki. Z danych resortu cyfryzacji wynika, że z tej możliwości skorzystało już 8 mln Polek i Polaków.