mObywatel tą funkcją zrobił furorę. Korzysta już 8 mln osób

Tylko w pierwszy kwartale 2026 roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło aż 112,5 tys. dokumentów w ramach Systemu Dokumenty Zastrzeżone. Tak wysokiego wzrostu nie odnotowano od 2016 roku. To rekord. Ministerstwo Cyfryzacji uważa, że to zasługa mObywatela.

Polacy zastrzegają dokumenty

Od jakiegoś czasu Polacy mogą szybko w aplikacji mObywatel zastrzec swoje dokumenty, w tym dowód osobisty, prawo jazdy czy też paszport. Jest to możliwe bez wizyty w oddziale banku czy dzwonienia na infolinię. To ważne, bo w przypadku kradzieży lub zgubienia to właśnie szybkość reakcji jest kluczowa.

Jak wynika z raportu infoDOK, przekłada się to na rosnącą liczbę zabezpieczonych dokumentów. Od początku stycznia do końca marca 2026 roku Polacy zastrzegli 112,5 tysiąca dowodów osobistych, praw jazdy i paszportów. Tak wysokiego wzrostu Związek Banków Polskich (ZBP) nie odnotował od 2016 roku. pisze Ministerstwo Cyfryzacji.