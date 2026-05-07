Fiskus wzywa Polaków na dywanik. Chodzi o przelewy

Standardem jest, że wiele młodych osób do dość późnego wieku mieszka z rodzicami. To opłacalne, bo mogą w ten sposób zaoszczędzić większą sumę, którą później mogą przeznaczyć na zakup własnego mieszkania. Jednak dla fiskusa może to być powód, aby wezwać do wyjaśnień.

Skarbówka, a mieszkanie z rodzicami

Problemem jest sytuacja, w której dziecko dokłada się co miesiąc do rachunków. To raczej standardowa sprawa. Dorosła osoba mieszka nadal z rodzicami, pracuje, więc normalne jest, że co miesiąc przelewa część kwoty na czynsz, prądy czy wodę. Jednak taki comiesięczny przelew może być sygnałem ostrzegawczym dla fiskusa.

Problem mogą stanowić tytuły przelewów. Jeśli co miesiąc wysyłasz rodzicom pieniądze "na czynsz" lub "za mieszkanie", to dla urzędu skarbowego może to być informacja, że dochodzi do wynajmu. W takim wypadku powinien on zostać zgłoszony oraz opodatkowany. Jeśli nie był, to fiskus może zgłosić się po wyjaśnienia, a finalnie również zażądać zaległości i odsetek z tego tytułu.