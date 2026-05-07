Galaxy Watch dostanie nową funkcję. Ostrzeże przed upadkiem

Samsung ogłosił przełom w medycynie z wykorzystaniem swoich smartwatchy. Inteligentne zegarki producenta potrafią z wyprzedzeniem ostrzec o nadchodzącym omdleniu. To efekt nowych badań klinicznych przeprowadzonych w Korei Południowej.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:40
Ostrzeżenie przed utratą przytomności

Omdlenie wazowagalne pojawia się nagle. Dochodzi do niego przy gwałtownym spadku tętna i ciśnienia krwi. Przyczyną bywa często bardzo silny stres. Samo omdlenie rzadko stanowi zagrożenie dla życia człowieka. Niebezpieczne są jednak upadki z nim związane, które mogą prowadzić do poważnych urazów głowy lub złamań kości. Zapobieganie takim sytuacjom jest bardzo ważne.

Nawet 40% osób doświadcza omdleń wazowagalnych w ciągu swojego życia, a u jednej trzeciej z nich epizody te nawracają. Wczesne ostrzeżenie mogłoby dać pacjentom czas na zajęcie bezpiecznej pozycji lub wezwanie pomocy, co radykalnie zmniejszyłoby częstotliwość występowania urazów wtórnych.

powiedział profesor Junhwan Cho z Oddziału Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Chung-Ang w Gwangmyeong

Zegarek wyczuje spadek tętna

Badania nad nową funkcją przeprowadził zespół ze wspomnianej placówki w Gwangmyeong. Objęły one 132 pacjentów z podejrzeniem omdleń wazowagalnych. Naukowcy wywoływali u nich objawy w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Uczestnicy mieli na nadgarstkach zegarki Galaxy Watch, wyposażone w czujniki fotopletyzmograficzne (PPG).

Sensory wbudowane w zegarek stale monitorowały zmienność rytmu serca użytkowników. Zgromadzone w ten sposób dane przeanalizował specjalny algorytm. Wyniki eksperymentu są obiecujące. Model przewidział omdlenie z pięciominutowym wyprzedzeniem, a skuteczność algorytmu wyniosła 84,6 procent. Czułość rozwiązania osiągnęła poziom 90 procent, a swoistość 64 procent.

Zmiana podejścia do leczenia

Jongmin Choi z firmy Samsung zwraca uwagę na wagę tego odkrycia dla branży medycznej. Według niego technologie ubieralne zmieniają obecny model opieki zdrowotnej. Środek ciężkości przenosi się z leczenia skutków chorób na aktywną profilaktykę. Wyniki opisanych badań opublikowano w czasopiśmie naukowym European Heart Journal – Digital Health. Jest to pierwsza na świecie próba wykorzystania ogólnodostępnego smartwatcha do wczesnego przewidywania omdleń.

Producent zapowiada dalszy rozwój funkcji w swoich urządzeniach. Firma zamierza mocniej rozszerzyć współpracę z instytucjami medycznymi. Docelowo ma to przyspieszyć rozwój spersonalizowanych rozwiązań zdrowotnych i umocnić pozycję Samsunga na rynku cyfrowego zdrowia.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung
Źródła tekstu: Samsung