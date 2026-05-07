Galaxy Watch dostanie nową funkcję. Ostrzeże przed upadkiem
Samsung ogłosił przełom w medycynie z wykorzystaniem swoich smartwatchy. Inteligentne zegarki producenta potrafią z wyprzedzeniem ostrzec o nadchodzącym omdleniu. To efekt nowych badań klinicznych przeprowadzonych w Korei Południowej.
Ostrzeżenie przed utratą przytomności
Omdlenie wazowagalne pojawia się nagle. Dochodzi do niego przy gwałtownym spadku tętna i ciśnienia krwi. Przyczyną bywa często bardzo silny stres. Samo omdlenie rzadko stanowi zagrożenie dla życia człowieka. Niebezpieczne są jednak upadki z nim związane, które mogą prowadzić do poważnych urazów głowy lub złamań kości. Zapobieganie takim sytuacjom jest bardzo ważne.
Nawet 40% osób doświadcza omdleń wazowagalnych w ciągu swojego życia, a u jednej trzeciej z nich epizody te nawracają. Wczesne ostrzeżenie mogłoby dać pacjentom czas na zajęcie bezpiecznej pozycji lub wezwanie pomocy, co radykalnie zmniejszyłoby częstotliwość występowania urazów wtórnych.
Zegarek wyczuje spadek tętna
Badania nad nową funkcją przeprowadził zespół ze wspomnianej placówki w Gwangmyeong. Objęły one 132 pacjentów z podejrzeniem omdleń wazowagalnych. Naukowcy wywoływali u nich objawy w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Uczestnicy mieli na nadgarstkach zegarki Galaxy Watch, wyposażone w czujniki fotopletyzmograficzne (PPG).
Sensory wbudowane w zegarek stale monitorowały zmienność rytmu serca użytkowników. Zgromadzone w ten sposób dane przeanalizował specjalny algorytm. Wyniki eksperymentu są obiecujące. Model przewidział omdlenie z pięciominutowym wyprzedzeniem, a skuteczność algorytmu wyniosła 84,6 procent. Czułość rozwiązania osiągnęła poziom 90 procent, a swoistość 64 procent.
Zmiana podejścia do leczenia
Jongmin Choi z firmy Samsung zwraca uwagę na wagę tego odkrycia dla branży medycznej. Według niego technologie ubieralne zmieniają obecny model opieki zdrowotnej. Środek ciężkości przenosi się z leczenia skutków chorób na aktywną profilaktykę. Wyniki opisanych badań opublikowano w czasopiśmie naukowym European Heart Journal – Digital Health. Jest to pierwsza na świecie próba wykorzystania ogólnodostępnego smartwatcha do wczesnego przewidywania omdleń.
Producent zapowiada dalszy rozwój funkcji w swoich urządzeniach. Firma zamierza mocniej rozszerzyć współpracę z instytucjami medycznymi. Docelowo ma to przyspieszyć rozwój spersonalizowanych rozwiązań zdrowotnych i umocnić pozycję Samsunga na rynku cyfrowego zdrowia.