Zapomnisz i kasa przeleci ci koło nosa. Masz czas do 30 czerwca

Polacy złożyli już ponad 3,5 mln wniosków. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to masz czas tylko do 30 czerwca. Jeśli zapomnisz, to obok nosa przeleci ci niezła sumka.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:44
Wniosek o 800+

ZUS poinformował, że rodzice o opiekunowie złożyli już ponad 3,5 mln wniosków o świadczenie wychowawcze na lata 2026-2027, czyli popularne 800+. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to masz czas do 30 czerwca.

Od 1 lutego do 29 kwietnia 2026 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 3 589 299 wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy. Obejmują one 4 965 806 dzieci. Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r. Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski wyłącznie elektronicznie.

informuje ZUS.

Ważne są tutaj terminy. Osoby, które złożyły wniosek od 30 kwietnia, zachowają pełną ciągłość wypłacania świadczenia. Jeśli ten termin został przegapiony, to kolejnym jest 30 czerwca. W takim wypadku ciągłość nie zostanie zachowana, ale ZUS wyrówna świadczenie za wcześniejsze miesiące, więc również nie będzie tutaj żadnej straty.

Co innego w przypadku osób, które przegapią również termin 30 czerwca. Wtedy nie będzie ani ciągłości wypłat, ani wyrównania świadczenia. To będzie wypłacane dopiero od miesiąca złożenia wniosku. To oznacza, że spora kasa może przejść koło nosa. 

Wniosek o 800+ można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy eZUS, aplikacji mZUS, portalu Emp@tia lub bankowości internetowej.

Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: ZUS