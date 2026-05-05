mBank z nowym komunikatem. Problemy od 7:00 do 20:00

Przerwa techniczna w mBanku 9 maja

mBank na swojej stronie z komunikatami o niedostępnościach zamieścił właśnie nowe ogłoszenie - poinformował wszystkich swoich klientów, że ze względu na zaplanowane prace techniczne, już w najbliższą sobotę, nie zalogujemy się do serwisu eMakler i nie skorzystamy z kilku innych usług.

To przerwa dotycząca jedynie części usług banku, ale warto o niej wiedzieć z wyprzedzeniem, ponieważ niedostępność będzie trwała prawie cały dzień. Całe szczęście, przerwa nie dotyczy głównych usług banku, zatem możemy być pewni, że nikomu nie utrudni zakupów weekendowych. Z komunikatem jednak powinni zapoznać się wszyscy ci, którzy korzystają z usługi eMakler. Warto także mieć na uwadze fakt, że przerwa będzie odbywała się w ciągu dnia, a nie jak to zwykle bywa - w godzinach nocnych.