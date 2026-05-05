mBank z nowym komunikatem. Problemy od 7:00 do 20:00
mBank cały czas pracuje nad poprawą jakości swoich usług. Klienci czasem mogą mieć wrażenie, że bank ogłasza przerwę za przerwą. Tymczasem, wszystko to jest przemyślane i bank działa etapami i według ściśle ustalonego planu. Oto, co nie zadziała 9 maja 2026 roku i w jakich godzinach.
Przerwa techniczna w mBanku 9 maja
mBank na swojej stronie z komunikatami o niedostępnościach zamieścił właśnie nowe ogłoszenie - poinformował wszystkich swoich klientów, że ze względu na zaplanowane prace techniczne, już w najbliższą sobotę, nie zalogujemy się do serwisu eMakler i nie skorzystamy z kilku innych usług.
9 maja (sobota) w godzinach 7:00-20:00 nie zalogujesz się do serwisu transakcyjnego eMakler, mInwestor, oraz aplikacji mBank Giełda.
To przerwa dotycząca jedynie części usług banku, ale warto o niej wiedzieć z wyprzedzeniem, ponieważ niedostępność będzie trwała prawie cały dzień. Całe szczęście, przerwa nie dotyczy głównych usług banku, zatem możemy być pewni, że nikomu nie utrudni zakupów weekendowych. Z komunikatem jednak powinni zapoznać się wszyscy ci, którzy korzystają z usługi eMakler. Warto także mieć na uwadze fakt, że przerwa będzie odbywała się w ciągu dnia, a nie jak to zwykle bywa - w godzinach nocnych.
eMakler - co to takiego?
To darmowa usługa maklerska, oferowana przez mBank dla klientów indywidualnych oraz dla firm. Dla klientów indywidualnych bank udostępnia rachunki maklerskie, umożliwiające sprzedaż i kupno różnych instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje i fundusze.