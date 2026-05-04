Sprzęt

Producenci ignorują tańsze modele. Pierszeństwo ma drogi sprzęt

Złożenie nowego zestawu komputerowego w ludzkiej cenie przestaje być możliwe. Wszystko z powodu szaleństwa na sztuczną inteligencję.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:14
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Producenci ignorują tańsze modele. Pierszeństwo ma drogi sprzęt
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

ASUS ma szykować korektę planów sprzedażowych na drugi kwartał 2026 roku, a zmiany dotyczą przede wszystkim kart graficznych z serii GeForce RTX 5000. Według doniesień z chińskiej części internetu, wybrane tańsze modele będą gorzej dostępne, ponieważ tajwański producent dostosowuje się do zmian w dostawach GPU od NVIDII i sytuacji na rynku pamięci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niedobory DRAM sprawiają, że priorytetem są droższe układy

Najważniejsza informacja dotyczy GeForce RTX 5070 Ti, który stanie się towarem deficytowym. ASUS podobno przesuwa uwagę na bardziej dochodowe konstrukcje, takie jak GeForce RTX 5080. Nie powinno być to zaskoczeniem, bo korzystają one z tego samego GPU - NVIDIA GB205, ale cieszą się różną popularnością i oferują skrajnie inne marże.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16GB
0 zł
1929 zł - najniższa cena
Kup teraz 1929 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 8GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5060 Ti Ventus 2X OC Plus 8GB DLSS 4
-300 zł
1899 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12GB DLSS 4
Karta graficzna MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12GB DLSS 4
-600.99 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Advertisement

Co to oznacza w praktyce? Że wybór w średnim segmencie cenowym będzie ograniczony. Po wyprzedaniu stanów magazynowych dostępność spadnie, a ceny wzrosną. Model ten zresztą podrożał od stycznia już o kilkaset złotych. Co gorsza, śladami ASUSa pójdą pewnie też inne firmy, bo niestety ma to bardzo dużo sensu z punktu biznesowego.

Chińskie źródło wspomina również o możliwym nowym modelu - GeForce RTX 5080 Master EVO, choć ASUS oficjalnie nie zapowiedział takiej konstrukcji. Sama nazwa brzmi dość nietypowo jak na portfolio tej firmy, dlatego do tej części warto podchodzić z dystansem. A jeśli faktycznie taki układ jest planowany, to zobaczymy go podczas targów Computex 2026.

Palit GeForce RTX 5070 Ti Gaming Pro 16 GB
Image
telepolis
Asus Nvidia karta graficzna GPU VRAM GeForce RTX 5080 GeForce RTX 5070 Ti
Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: Wccftech, VideoCardz, Board Channels, Oprac. własne