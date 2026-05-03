Fani tej legendarnej serii dostaną 5 gier? Jest na co czekać

Pięć gier Halo w przygotowaniu

Znany informator RebsGaming wyjawił, że Halo Studios pracuje nad remake'ami Halo 2 i Halo 3, a łącznie ekipa w przygotowaniu ma aż pięć projektów. Halo 2 i Halo 3 mają być zbudowane na Unreal Engine 5 - zupełnie jak nadchodzący remake jedynki, który ukaże się pod koniec 2026 r. Ta nowinka już była wcześniej ujawniona przez byłego pracownika Halo Studios, ale teraz potwierdziły dwa dodatkowe źródła. Trylogia remake'ów będzie przygotowywana niezależnie od tego, jak sprzeda się Halo: Campaign Evolved, a odnowione wersje Halo 2 i 3 są obecnie we wczesnej fazie tworzenia.

RebsGaming również podaje, że w trzech dodatkowych misjach w Halo: Campaign Evolved pojawią się Brutale, czyli stwory znane z Halo 2 i 3, tak żeby stworzyć ciągłość z remake'ami dwójki i trójki.

Co więcej, projekty graficzne Brutali mają wzorować się na Halo Reach i będą używać strzelb plazmowych oraz Spikerów (kolczastych SMG). Podobno ma zostać wprowadzona nowa czaszka (taki modyfikator rozgrywki w formie easter egga), która pozwoli spawnować Brutali w pierwotnych misjach z Halo 1.

Oprócz tych nowości związanych z remake'ami Halo 1, 2 i 3, mamy też garść informacji o nowym tytule multiplayer, który jest we wczesnej fazie rozwoju i ma być to tzw. "extraction shooter" o nazwie kodowej Project Eker, który jest rozwinięciem wcześniej zapowiadanego Project Tatanka. Gdy doliczymy do tego, że trwają obecnie prace nad zupełnie nową odsłoną Halo, daje to nam łącznie 5 projektów jednocześnie.

Według najnowszych przecieków, Halo: Campaign Evolved ma ukazać się 28 lipca na PC, Xbox Series X/S oraz PS5.