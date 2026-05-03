Ta retro-konsolka to cud techniki. Mniejsza niż hotelowe mydełko
Pewien pomysłowy miłośnik mikroelektronik zminiaturyzował konsolę Nintendo, która była kiedyś prawdziwym demonem wydajności. Mowa o GameCube, które udało się zmniejszyć do wymiarów mniejszych od hotelowego mydła.
Mikro GameCube to mokry sen wielbicieli retro
Cały projekt nosi nazwę Nintendo Kawaii, jest zamknięty w mikro-obudowie o wymiarach 6 x 6 x 1,58 cm i został stworzony przez Mackie Kannard-Smitha. W przeciwieństwie do wielu przedsięwzięć retro nie używa jednak Raspberry Pi ani innego mikrokomputera. W Nintendo Kawaii znajdziemy prawdziwe procesory i obwody wewnętrzne z konsoli Wii, a konkretniej zmodyfikowaną płytę główną, zwaną Omega Trim Wii. Dlaczego Wii? Ano dlatego, że konsola ta posiada kompatybilność wsteczną z GameCube'em, a Omega Trim Wii to bardzo udany projekt techniczny w ramach którego udało się "uszczuplić" gabaryty płyty głównej Wii.
Oprócz zminiaturyzowanej płyty, mamy też zmodyfikowaną pamięć NAND przeniesioną w inne miejsce, ułożoną warstwowo z innymi układami za pomocą elastycznej taśmy. Dodatkowo mini-konsolka ma modyfikację procesora, która obniża jego napięcie, zmniejsza pobór mocy i temperatury oraz pozwala mu działać stabilnie w tak małej obudowie. Wisienką na torcie jest anodowana na niebiesko, obudowa z aluminium frezowana CNC z żebrowaniem, które nieco pomaga w pasywnym chłodzeniu.
Konsolka jest kompatybilna z oryginalnymi kontrolerami GameCube, a gry ładuje z kart microSD. Nintendo Kawaii można podłączyć za pomocą stacji dokującej do telewizora i oferuje szereg portów, ale wtedy oczywiście po podpięciu wszystkiego będzie zajmować więcej miejsca niż imponujące wymiary podstawowe.
Kawaii jest w 100% open source, ale ze względu na specyfikę tego projektu i ogromny poziom trudności przedswięwzięcia, nie udostępniono żadnej instrukcji montażu ani poradnika.
W folderze hardware na stronie Github projektu znajdziemy wszystkie pliki MCAD, ECAD oraz listę części (BOM). Pełny model MCAD jest dostępny zarówno w formacie F3D, jak i STEP — pokazuje on, jak wszystkie elementy do siebie pasują. Wątek na BitBuilt zawiera mnóstwo zdjęć z procesu składania dwóch egzemplarzy Kawaii.