Ta retro-konsolka to cud techniki. Mniejsza niż hotelowe mydełko

Mikro GameCube to mokry sen wielbicieli retro

Cały projekt nosi nazwę Nintendo Kawaii, jest zamknięty w mikro-obudowie o wymiarach 6 x 6 x 1,58 cm i został stworzony przez Mackie Kannard-Smitha. W przeciwieństwie do wielu przedsięwzięć retro nie używa jednak Raspberry Pi ani innego mikrokomputera. W Nintendo Kawaii znajdziemy prawdziwe procesory i obwody wewnętrzne z konsoli Wii, a konkretniej zmodyfikowaną płytę główną, zwaną Omega Trim Wii. Dlaczego Wii? Ano dlatego, że konsola ta posiada kompatybilność wsteczną z GameCube'em, a Omega Trim Wii to bardzo udany projekt techniczny w ramach którego udało się "uszczuplić" gabaryty płyty głównej Wii.

Oprócz zminiaturyzowanej płyty, mamy też zmodyfikowaną pamięć NAND przeniesioną w inne miejsce, ułożoną warstwowo z innymi układami za pomocą elastycznej taśmy. Dodatkowo mini-konsolka ma modyfikację procesora, która obniża jego napięcie, zmniejsza pobór mocy i temperatury oraz pozwala mu działać stabilnie w tak małej obudowie. Wisienką na torcie jest anodowana na niebiesko, obudowa z aluminium frezowana CNC z żebrowaniem, które nieco pomaga w pasywnym chłodzeniu.

Konsolka jest kompatybilna z oryginalnymi kontrolerami GameCube, a gry ładuje z kart microSD. Nintendo Kawaii można podłączyć za pomocą stacji dokującej do telewizora i oferuje szereg portów, ale wtedy oczywiście po podpięciu wszystkiego będzie zajmować więcej miejsca niż imponujące wymiary podstawowe.

Kawaii jest w 100% open source, ale ze względu na specyfikę tego projektu i ogromny poziom trudności przedswięwzięcia, nie udostępniono żadnej instrukcji montażu ani poradnika.