Był tani Mac Mini i się zmył. Ostatnie sztuki są w polskich sklepach
Nettopy to dość ciekawe podejście do PC: mamy akcesoria i monitor jak z klasycznego piecyka, ale sama jednostka to malutkie pudełko, które praktycznie wcale nie zajmuje miejsca. Dobrą opcją jest tutaj Mac Mini. Czyli bardzo wydajny, mały, energooszczędny, a zarazem tani sprzęt. Problem w tym, że to ostatnie twierdzenie przestaje być właśnie prawdą.
Podstawowy Mac Mini kosztował standardowo 2999 zł, chociaż w licznych promocjach dało się go kupić nawet poniżej 2500 zł. To nie tylko był sposób na nabycie taniego urządzenia z MacOS, ale po prostu na zakup porządnego komputera w śmiesznej cenie. Chociaż oczywiście nie jest to jednostka do gier — czyli jak wszystko, co wydaje Apple — to nadaje się nie tylko do pracy biurowej, ale też montażu filmów, obróbki grafiki, pracy z dźwiękiem i wielu innych profesjonalnych zastosowań.
Podstawowy wariant to z technicznego punktu widzenia trochę taki MacBook Air M4 w najniższej konfiguracji, tylko, że bez ekranu, klawiatury i ze znacznie większą ilością portów. Problem w tym, że już go nie ma.
Koniec taniego Maca Mini
Na oficjalnej stronie Apple zaszła niepokojąca zmiana. Otóż zniknął najtańszy wariant z 256 GB pamięci wbudowanej. Owszem, to nie jest dużo, chociaż sam mam tyle w swoim MacBooku Air i nie narzekam. Natomiast w przypadku PC, nawet jeśli jest to mini PC, podłączenie zewnętrznego dysku SSD nie jest wcale takim złym pomysłem. Zwłaszcza jeśli zostanie nam po tym 1000 zł w kieszeni, a szukamy budżetowej opcji.
I to nie tak, że ten wariant jest czasowo niedostępny. Go po prostu już nie ma na stronie. W sklepach z elektroniką również widnieje zwykle jako czasowo niedostępny lub produkt z długim czasem dostawy. A w obecnej sytuacji, ta może nie nastąpić.
Wszystko to jest bowiem pokłosiem kryzysu na rynku pamięci NAND i kończących się zapasów układów pamięci, o czym otwarcie mówił Tim Cook. Jak widać, ruchy firmy okazały się niespodziewanie szybkie. Wciąż są jednak miejsca, w których można kupić taniego Maca Mini. Warto się jednak pośpieszyć, bo to towar deficytowy bez szans na dostawę.