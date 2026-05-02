Był tani Mac Mini i się zmył. Ostatnie sztuki są w polskich sklepach

Podstawowy Mac Mini kosztował standardowo 2999 zł, chociaż w licznych promocjach dało się go kupić nawet poniżej 2500 zł. To nie tylko był sposób na nabycie taniego urządzenia z MacOS, ale po prostu na zakup porządnego komputera w śmiesznej cenie. Chociaż oczywiście nie jest to jednostka do gier — czyli jak wszystko, co wydaje Apple — to nadaje się nie tylko do pracy biurowej, ale też montażu filmów, obróbki grafiki, pracy z dźwiękiem i wielu innych profesjonalnych zastosowań.

Podstawowy wariant to z technicznego punktu widzenia trochę taki MacBook Air M4 w najniższej konfiguracji, tylko, że bez ekranu, klawiatury i ze znacznie większą ilością portów. Problem w tym, że już go nie ma.

Koniec taniego Maca Mini

Na oficjalnej stronie Apple zaszła niepokojąca zmiana. Otóż zniknął najtańszy wariant z 256 GB pamięci wbudowanej. Owszem, to nie jest dużo, chociaż sam mam tyle w swoim MacBooku Air i nie narzekam. Natomiast w przypadku PC, nawet jeśli jest to mini PC, podłączenie zewnętrznego dysku SSD nie jest wcale takim złym pomysłem. Zwłaszcza jeśli zostanie nam po tym 1000 zł w kieszeni, a szukamy budżetowej opcji.

I to nie tak, że ten wariant jest czasowo niedostępny. Go po prostu już nie ma na stronie. W sklepach z elektroniką również widnieje zwykle jako czasowo niedostępny lub produkt z długim czasem dostawy. A w obecnej sytuacji, ta może nie nastąpić.